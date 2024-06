Un employé de Disneyland décède de graves blessures à la tête après être tombé d’une voiturette de golf en mouvement

Une employée de Disneyland est décédée après avoir été éjectée d’une voiturette de golf en mouvement dans les coulisses alors qu’elle était au travail. Bonnye Mavis Lear, 60 ans, a succombé à ses blessures deux jours après sa grave chute vendredi. Les forces de l’ordre sont intervenues sur le lieu de l’accident dans le parc à thème de Californie mercredi vers 11h30, a indiqué la police d’Anaheim dans un communiqué de presse.

Bonnye Mavis Lear, 60 ans, qui travaillait au parc à thème Disneyland en Californie pendant 24 ans, est décédée des suites de graves blessures à la tête après être tombée d’une voiturette de golf en mouvement alors qu’elle était au travail. (Just Ask Danny/X, anciennement Twitter)

Lear, qui a travaillé au Disneyland Resort pendant 24 ans, « soutenait les services aux membres du Club 33 », un club de restauration privé haut de gamme, selon Fox News. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi de graves blessures à la tête, a déclaré le sergent de la police d’Anaheim. » a déclaré Jon McClintock. Bien que les autorités disposent d’informations limitées sur l’accident mortel, les collègues de Lear ont révélé qu’elle avait été éjectée du véhicule après que le conducteur ait heurté « imprudemment » un obstacle sur la route.

Rae Delgado, membre de la distribution des attractions de Disney California Adventure, a déclaré dans une déclaration sur Facebook que Lear se trouvait sur le siège orienté vers l’arrière du chariot alors qu’il voyageait à 20 mph derrière le comté de Critter lorsque la tragédie a frappé. « Elle est allée attraper la rampe, celle-ci a cédé et l’a fait sortir du véhicule. Nous ne savons pas si les passagers savaient qu’elle était tombée », a déclaré Delgado.

« Il n’était pas nécessaire que cela se termine de cette façon. Tout ce désordre aurait pu être évité si le conducteur de la voiturette de golf n’avait pas conduit de manière imprudente », a poursuivi Delgado, ajoutant : « La voiturette de golf du département de divertissement était toute neuve. Comment diable a-t-il pu s’effondrer ?! C’est tellement injuste pour nous et la famille. Elle a également révélé que Lear avait subi une fracture du crâne et un grave traumatisme crânien.

Le président de Disneyland Resort, Ken Potrock, a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient « le cœur brisé par la perte de Bonnye et présentent nos sincères condoléances à tous ceux qui ont pris soin d’elle ». « Nous nous efforçons de soutenir sa famille et nos acteurs à travers cet événement tragique et de nous assurer qu’ils disposent des ressources dont ils ont besoin », a ajouté Potrock.

