Un employé de BMW, limogé pour être allé à Burger King pendant la pause, remporte le procès de Rs 17 Lakh

Un ouvrier de l’usine BMW, qui a été licencié pour être allé à Burger King pendant sa pause déjeuner, a gagné plus de 16 000 £ (environ 17 lakh) en guise de paiement, a rapporté The Mirror. Ryan Parkinson, un employé temporaire de l’usine d’Oxford du constructeur automobile, a été licencié, prenant sa pause déjeuner chez Burger King tout en faisant des heures supplémentaires. À son retour, son manager l’a réprimandé pour ne pas l’avoir informé de sa pause déjeuner, malgré l’insistance de Ryan.

Ryan a été licencié par GI Group, une agence de recrutement qui propose des contrats temporaires. Mais après avoir été à nouveau licencié pour avoir quitté le site de l’usine sans en informer ses supérieurs, il a poursuivi avec succès l’agence de recrutement pour licenciement abusif.

Rappelant, Rayn a partagé qu’il avait été le premier à lâcher prise lorsqu’un superviseur a déclaré qu’il avait disparu lors d’un quart de travail supplémentaire à 19 h 50 le 17 juin 2018. Selon ses patrons, il n’a informé personne avant de partir pour une pause et repris le travail à 20h45.

S’adressant à LBC News, il a partagé que tout le monde voulait un kebab et qu’il voulait un Burger King. «Mes collègues parlaient de ce qu’ils allaient obtenir. J’ai dit que j’allais prendre un Burger King. Je suis monté sur un scooter et je suis allé chercher un Burger King et je suis resté assis dans ma voiture jusqu’à une heure et demie », a-t-il ajouté.

En mai 2019, il a de nouveau été licencié à la suite d’une audience disciplinaire sur le Burger King Trip, pour être réintégré et recevoir un avertissement après avoir fait appel en juin. Cependant, en novembre 2019, Ryan a de nouveau été licencié pour faute grave pour avoir quitté le site une fois de plus.

Après cela, il a intenté une action en justice contre le groupe GI pour licenciement abusif après que son superviseur ait affirmé qu’il avait quitté le site à deux reprises sans autorisation. Dans le procès, il a également allégué du harcèlement et de la discrimination liés au racisme, mais les allégations de racisme ont été rejetées.

Le juge du travail Stephen Vowles a déclaré dans la déclaration que le groupe GI n’avait pas enquêté sur les affirmations de M. Parkinson et de ses représentants syndicaux selon lesquelles il s’agissait d’une pratique répandue pendant les pauses par des dizaines d’autres employés.

Le groupe GI n’a pu obtenir aucune preuve pour obtenir l’autorisation de quitter le site ou pour informer un superviseur de quitter le site, de sorte que l’ouvrier de l’usine BMW a gagné 16 916 £ (environ 17 lakh) en salaires et indemnités impayés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici