Un employé de banque qui a volé 400 000 £, a subi une chirurgie plastique pour cacher sa carte d’identité et a fantôme sa famille est finalement attrapé 25 ans plus tard

Une employée de la BANQUE qui s’est enfuie avec 400 000 £ et a subi une chirurgie plastique pour dissimuler son identité a finalement été arrêtée 25 ans plus tard.

Chen Yile, un pseudonyme utilisé par les autorités chinoises, a dissimulé sa carte d’identité et fantôme sa famille pour se construire une nouvelle vie dans une autre province avec un nouveau mari et une nouvelle fille.

Les autorités chinoises ont finalement retrouvé Chen Yile après 25 ans Crédit : Twitter/YUEQING CITY PEOPLE’S ASSOCIATE

Elle a maintenant été accusée de corruption et de fraude après son arrestation en décembre, ont déclaré les procureurs de la ville de Yueqing dans un message sur WeChat cette semaine.

Chen a avoué tous ses crimes et a exprimé des remords lorsqu’elle a été arrêtée, ont déclaré les procureurs.

En 1997, l’employée alors âgée de 26 ans de la succursale de Yueqing City de la China Construction Bank a découvert une faille dans le système de la banque où elle pouvait librement modifier le montant d’argent sur un compte et retirer l’argent.

Lorsque Chen a appris une pénurie de personnel dans l’une des succursales voisines de la banque, dont elle savait qu’elle serait fermée le week-end, elle s’est portée volontaire pour y être transférée.

Elle a mis son plan à exécution le 12 avril 1997, lorsqu’elle s’est faufilée dans la banque vide et a saisi de nouveaux chiffres sur ses comptes bancaires, ajoutant un total de 5,66 millions de yuans (673 000 £).

Chen s’est ensuite rendue dans le quartier de la ville avec une valise, s’arrêtant dans plusieurs agences bancaires et a retiré un total de 3,98 millions de yuans (473 000 £).

Elle a également visité une clinique qui proposait des procédures cosmétiques et est passée sous le bistouri.

On ne sait pas quelles procédures elle avait.

Elle est ensuite retournée au domicile de ses parents avec l’argent et a dissimulé 1,43 million de yuans (170 000 £) à divers endroits de la maison, y compris des toilettes extérieures.

Chen a ensuite commencé à voyager vers le sud avec l’argent restant et s’est rendu dans une banque de la province voisine du Fujian.

Elle a déposé 2,1 millions de yuans (25 000 £) sur des comptes bancaires conjoints nouvellement ouverts partagés avec ses trois frères et sœurs.

VISITE SECRÈTE AUX PARENTS

Trois jours plus tard, elle a effectué une visite secrète au domicile de ses parents et a révélé à sa famille où elle avait caché l’argent et laissé quatre livrets pour qu’ils puissent retirer plus d’argent.

Elle a ignoré le conseil de son père de se rendre à la police.

Une fois qu’elle a quitté le domicile de ses parents, son père l’a dénoncée aux autorités et a remis les livrets et l’argent caché à la police, a indiqué le département local de la justice.

Malgré les efforts pour la traduire en justice, Chen a tout simplement disparu.

Elle avait cependant voyagé à Shanghai avec 400 000 yuans (4 700 £) où elle a réussi à obtenir une nouvelle carte d’identité avec l’aide d’un intermédiaire et a adopté l’identité de Jiang, et s’est enregistrée dans la province de Guizhou dans le sud-ouest de la Chine – un peu plus de 1 000 miles de sa vraie ville natale.

NOUVELLE ID ET CHIRURGIE PLASTIQUE

Finalement, elle s’est installée dans la province côtière de Guangdon, dans le sud-est de la Chine, où elle a commencé sa nouvelle vie.

Au cours des 25 années suivantes, sous sa nouvelle identité, elle est devenue une entrepreneure prospère et a fondé une entreprise de produits de nettoyage.

Elle s’est également remariée et a eu une fille, fantôme de son premier mari après le vol.

On pense que sa nouvelle famille n’avait aucune idée de son passé jusqu’à ce qu’elle soit attrapée en décembre.

Chen fait maintenant face à des accusations de corruption, d’usurpation d’identité et de remariage sans mettre fin à son précédent mariage.

Le Parquet populaire de Yueqing a déclaré dans son message : “Pendant 25 ans, les enquêteurs n’ont jamais renoncé à arrêter Chen”, ajoutant qu’il avait travaillé avec d’autres départements gouvernementaux afin de la retrouver.

Il n’a pas révélé exactement comment cela a été fait.

Il n’est pas clair non plus si la faille dans le système bancaire du pays a été corrigée.

L’histoire bizarre a surtout impressionné les utilisateurs des médias sociaux par l’ingéniosité de Chen.

Un commentateur sur Weibo a écrit : « Mis à part l’élément criminel, voici le scénario de la façon dont une protagoniste féminine a changé sa vie. ».

Un autre a déclaré: “Avoir un tel courage à 26 ans, prendre soin de tous ses frères et sœurs et même réussir à démarrer une entreprise… Quel talent.”