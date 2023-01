Un employé d’Amazon se fait virer 4 jours après avoir vendu sa maison et sa voiture pour déménager

Légende : L’homme a été licencié avant même d’avoir pu rejoindre l’entreprise.

Amazon a annoncé le licenciement de 18 000 employés dans le monde au début du mois. C’est le plus important de l’histoire de l’entreprise. Parmi les personnes touchées par cette décision se trouvait un certain professionnel de l’informatique du Kenya qui prévoyait de déménager en Europe pour le travail. Inutile de dire que certains sacrifices ont été nécessaires, mais ils sont venus avec enthousiasme. Tom Mboya Opiyo a prévu de déménager avec sa famille sur un tout autre continent. L’affaire était conclue. Cela semblait être une grande opportunité avec des horizons élargis et un grand avenir en attente. Jusqu’à ce qu’il tombe à l’eau. Opiyo a partagé comment toute la situation s’est déroulée sur son LinkedIn et les leçons qu’il en a tirées. Quatre jours avant le déménagement, Opiyo a reçu un appel de sa future entreprise. C’est alors qu’il a reçu la nouvelle vraiment dévastatrice. Il a été licencié avant même d’avoir pu rejoindre l’entreprise.

Les utilisateurs des médias sociaux ont sympathisé avec la situation d’Opiyo. Après tout, une opportunité comme celle-ci est un rêve devenu réalité pour la plupart. L’utilisateur de LinkedIn a écrit : « J’en ai été victime il y a environ deux ans. J’ai vécu presque tout ce que vous avez vécu pour une école à Singapour, que j’ai choisi de ne jamais exposer ou donner de mauvaises critiques en ligne. Je suis retourné à la case zéro après avoir dépensé toutes mes économies dans la paperasse et les approbations. Il n’a fallu que la miséricorde et la grâce de Dieu pour survivre. Je vis pour raconter l’histoire, mais une chose est que je suis plus fort qu’avant.

“Je ne sais même pas si la sympathie est suffisante, j’ai juste ressenti cette douleur comme si c’était la mienne. J’espère que l’entreprise paiera les dommages-intérêts, ce qui peut aider à se remettre un peu sur la bonne voie. Ma suggestion, que diriez-vous de commencer votre vie en Allemagne en déménageant seul d’abord, puis la famille suivra si l’herbe est plus verte, sinon je sais que vous êtes le prochain directeur quelque part dans notre incroyable nation… Quiconque cherche des opportunités mondiales, normalisons les dommages dans nos contrats », lire un autre commentaire sur le post d’Opiyo.

Un utilisateur a commenté: “C’est vraiment très triste mais tout ira bien Tom. La situation actuelle n’est que temporaire et se terminera en un clin d’œil. Malgré la situation, le bon côté des choses est que le changement de carrière signifie que vos compétences et votre expérience dans l’industrie sont conformes aux normes mondiales et que cela ne changera pas de toute façon. Les opportunités frapperont à vos portes plus tôt que prévu. Je peux imaginer à quel point cela peut être accablant pour vous et votre famille, mais sachez simplement que c’est un vent qui passe. Vous avez mon soutien en tant qu’ami et membre de la communauté des TIC et vous serez à vos côtés en ces temps difficiles.

Les licenciements chez Amazon affecteront principalement les magasins physiques de l’organisation. Ceux-ci incluent Amazon Fresh et Amazon Go, ainsi que ses organisations PXT. Le PDG Andy Jassy a informé les employés que les licenciements étaient la dernière option dont ils disposaient en raison du climat économique de novembre. Une autre raison ajoutée était l’embauche rapide de l’entreprise au cours des dernières années. Amazon a également proposé des rachats volontaires et introduit des mesures de réduction des coûts dans d’autres domaines de sa vaste opération.

