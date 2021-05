Un employé d’Amazon décède à Bessemer, en Alabama, dans un entrepôt

Un employé d’Amazon est décédé dans l’entrepôt de la société à Bessemer, en Alabama, a confirmé la société à CNBC. L’établissement a été le théâtre d’un effort de syndicalisation qui a eu lieu plus tôt cette année.

« Nous sommes profondément attristés par le décès d’un membre de notre équipe, et nos pensées et nos plus sincères sympathies vont à ses proches pendant cette période difficile », a déclaré la porte-parole d’Amazon Maria Boschetti dans un communiqué.

Amazon a refusé de partager plus de détails sur la situation, notant qu’il s’agissait d’un incident médical personnel.

Le travailleur est décédé jeudi après s’être effondré dans l’établissement, selon Bloomberg, qui a d’abord rapporté la nouvelle. Le travailleur a été emmené à l’hôpital après avoir été retrouvé dans une salle de bain de l’entrepôt, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches de la situation.

Les travailleurs de l’entrepôt de Bessemer, connu sous le nom de BHM1, ont voté contre l’adhésion au RWDSU le mois dernier. Sur les 3 215 votes exprimés, 1 798 travailleurs se sont opposés au syndicat et 738 ont voté pour.

Le RWDSU a contesté les résultats de l’élection et a déposé des objections auprès des responsables fédéraux du travail, alléguant qu’Amazon s’était illégalement ingéré dans la campagne syndicale. Amazon a nié que sa conduite était inappropriée.

Vendredi, le Conseil national des relations de travail a tenu une audience sur les objections. L’audience devrait se poursuivre lundi.