Un empilement de tomates mène au chaos sur l’autoroute de Californie après des accidents de camions

Une autoroute à Vacaville, en Californie, est devenue un point chaud pour les accidents de voiture et la raison derrière cela était des dizaines de milliers de tomates. L’incident a été signalé à cinq heures du matin lundi lorsqu’un camion transportant des tonnes de tomates a rencontré un accident. Le camion a percuté deux voitures et a fait une embardée. En raison de l’impact, la charge du camion s’est déplacée d’un côté et le camion a renversé des milliers de tomates sur la route. Le déversement a couvert près de 200 pieds et recouvert le trottoir sur environ deux pieds de profondeur, a rapporté le New York Times.

Aux petites heures de la journée, les conducteurs ne pouvaient pas remarquer le déversement et roulaient dessus. En raison de cette répétition à plusieurs reprises, les tomates, dont le nombre serait supérieur à 1,5 lakh, se sont transformées en une concoction gluante. La pâte qui s’étalait maintenant sur la route était extrêmement glissante. Décrivant l’état, l’officier de la patrouille routière de l’État, Jason Tyhurst, a déclaré: «Ces peaux de tomates, mec. Une fois qu’ils ont touché l’asphalte, c’est comme marcher sur de la glace.

Cette substance glissante ressemblant à une sauce a entraîné un empilement sur la route. Après qu’une voiture soit restée bloquée sur la route à cause de la chaussée glissante, elle a été percutée par un autre véhicule suivi d’un autre, et ainsi de suite. Au total, sept voitures ont été impliquées dans le carambolage. Heureusement, aucun blessé grave n’a été signalé. “Je suis juste content qu’il n’y ait pas eu de décès. Parce qu’il aurait facilement pu y avoir un décès », a déclaré l’officier Jason.

Jetez un œil à la mise à jour concernant le déversement et les photos de celui-ci, partagées par le département California Highway Patrol.

@ChpSolano est à un accident impliquant un gros camion transportant des tomates qui a traversé la ligne de partage centrale. Plusieurs voies fermées WB et EB sur la I-80 près d’Alamo à Vacaville. Veuillez éviter la zone et utiliser des itinéraires alternatifs. Veuillez conduire prudemment pic.twitter.com/RR058UypVn — CHP SOLANO (@ChpSolano) 29 août 2022

Voici une vidéo de l’autoroute qui montre les tomates renversées sur la route.

Un incident similaire s’est produit récemment à Memphis, dans le Tennessee, où un camion, impliqué dans un accident, a renversé de la sauce Alfredo sur l’autoroute. Regardez:

La police de Memphis, dans le Tennessee, affirme qu’un semi-remorque a renversé de la sauce Alfredo partout sur l’I-55 pic.twitter.com/1gJlWdZxFv – Parker Branton (@ParkerBranton) 30 août 2022

Selon l’officier Jason, le service de patrouille routière a déjà vu des cas, tels que le déversement de tomates, mais pas à cette échelle.

