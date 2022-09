Poutine peut jouer avec “l’âme allemande” en utilisant la peur à son avantage, selon l’ambassadeur sortant d’Ukraine à Berlin

L’Allemagne a échoué dans bon nombre de ses politiques ces dernières années en raison de sa peur du président russe Vladimir Poutine, a déclaré mercredi l’ambassadeur sortant d’Ukraine, Andrey Melnik.

S’adressant à Die Welt, le diplomate scandalisé – qui a été licencié après une série de remarques controversées, dont une adressée au chancelier allemand Olaf Scholz – a indiqué que le dirigeant russe savait jouer avec les Allemands.

“Poutine connaît l’âme allemande et, malheureusement, peut bien jouer avec“, a-t-il dit, ajoutant que le président russe s’appuie sur”intimidation» lors de l’engagement du dialogue avec Berlin.

“Cette peur est sa plus grande arme, et les politiques allemandes ont également échoué ces dernières années et décennies», a déclaré Melnik.

Il a ajouté qu’il est peu probable que la Russie utilise des armes nucléaires tactiques en Ukraine dans le cadre de son opération militaire, en raison des coûts élevés que cela entraînerait.

Melnik a également commenté sa démission, adoptant un ton inhabituellement autocritique. “Vous devez répondre de vos erreurs. Peu importe à quel point on critique le gouvernement, l’Allemagne est notre allié le plus important en Europe“, a-t-il dit, ajoutant que l’Ukraine”doit vaincre les allemands” et exprimant l’espoir que son successeur fera un meilleur travail que lui.

Ses remarques interviennent après que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a critiqué l’Allemagne mardi pour ne pas avoir donné un “argument rationnel unique» quant à la raison pour laquelle elle ne pouvait pas approvisionner Kiev en chars de combat, accusant Berlin d’offrir «seulement des peurs abstraites et des excuses.”

Melnik a été limogé par le président ukrainien Vladimir Zelensky début juillet après une vague de controverses. Ses remarques qui ont fait la une des journaux comprenaient le fait de qualifier la chancelière allemande de “saucisse de foie offensée» et défendant Stepan Bandera, un héros nationaliste ukrainien controversé qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Melnik a insisté sur le fait que Bandera n’était pas impliqué dans le meurtre de masse de Juifs et de Polonais pendant la guerre. Après le contrecoup de la Pologne et d’Israël, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dû expliquer que les déclarations de l’ambassadeur ne reflétaient pas la position officielle de Kiev.