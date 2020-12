Le Soudan est sur une voie fragile vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a conduit l’armée à renverser le président autocratique Omar el-Béchir en avril 2019, après près de trois décennies de régime. Depuis lors, le pays est dirigé par un gouvernement civil et militaire conjoint qui lutte pour mettre fin aux guerres civiles qui durent depuis des décennies et surmonter les conditions économiques désastreuses du pays.

La Cour pénale internationale a accusé el-Béchir de crimes de guerre et de génocide liés au conflit au Darfour. Les autorités de transition ont d’abord hésité à remettre les personnes recherchées par la CPI, mais plus tard – sans mentionner spécifiquement al-Bashir – elles ont dit qu’elles seraient traduites en justice à La Haye, aux Pays-Bas.

Le mandat de la MINUAD expire à la fin du mois. Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont confirmé mardi leur engagement de mettre fin à la mission, mais étaient divisés sur le calendrier, la Russie et les pays africains appelant au 31 décembre, tandis que plusieurs pays occidentaux ont demandé plus de temps pour un départ.

La force, créée en 2007, était la première opération conjointe de maintien de la paix ONU-UA. Il compte désormais plus de 6 000 militaires et policiers et plus de 1 500 civils. En juin, le Conseil de sécurité a approuvé à l’unanimité son remplacement par une mission politique beaucoup plus réduite et unique, qui deviendra la Mission d’assistance intégrée à la transition des Nations Unies au Soudan, ou UNITAMS.