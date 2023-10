Un éminent sikh britannique est décédé juste avant qu’un autre militant ne soit tué en Colombie-Britannique. Certains y voient un lien.

Pour de nombreux Sikhs du Guru Nanak Gurdwara, près de Birmingham, au Royaume-Uni, les circonstances entourant la mort soudaine d’un militant indépendantiste sikh local ne conviennent tout simplement pas.

Aujourd’hui, ils voient dans la tuerie au Canada une raison impérieuse pour laquelle le gouvernement britannique doit enquêter plus profondément.

Avtar Singh Khanda, 35 ans, est décédé dans un hôpital de Birmingham le 15 juin, trois jours avant la mort par balle du militant sikh canadien Hardeep Singh Nijjar, abattu devant un temple à Surrey, en Colombie-Britannique.

Ses amis et sa famille disent que Khanda s’est rendu à l’hôpital après être soudainement tombé malade et qu’on lui ait diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë, un type de cancer du sang. Il est décédé quatre jours plus tard d’un caillot de sang, selon sa famille, ce qui constitue la détermination officielle figurant sur son acte de décès.

Avtar Singh Khanda, 35 ans, est décédé des suites d’une maladie soudaine et inconnue en juin. Les autorités médicales britanniques ont conclu qu’il était décédé d’un caillot sanguin résultant d’un cancer, mais ses amis et sa famille ne sont pas convaincus et demandent une enquête. (Avtar Singh Khanda/Instagram)

Les deux hommes ont ouvertement soutenu le mouvement Khalistan, ou la création d’une patrie sikh indépendante, interdite en Inde.

Ainsi, la récente affirmation du premier ministre Justin Trudeau selon laquelle le gouvernement indien a joué un rôle dans la mort de Nijjar est saluée par beaucoup ici comme une validation de leurs soupçons.

« Je pense que [Nijjar’s death] « Je viens de convaincre tout le monde qu’ils sont en train d’éliminer les Sikhs », a déclaré Jas Singh, un ami de Khanda et conseiller de la Sikh Federation UK, qui travaille à promouvoir les questions sikhs dans la politique britannique.

« Quelque chose ne va pas », a-t-il déclaré à propos de la mort de Khanda. « Il s’est passé quelque chose ici qui a coûté la vie à Avtar. »

Jas Singh, conseiller de la Fédération sikh du Royaume-Uni, était un ami d’Avtar Singh Khanda. (Jean-François Bission/CBC)

Bien que les circonstances de la mort des deux hommes soient très différentes, des amis affirment qu’étant donné l’importance de Khanda dans le mouvement indépendantiste sikh, ses activités politiques controversées et son apparition sur au moins une soi-disant « liste noire » diffusée à la télévision indienne, le gouvernement britannique doit mener une enquête formelle pour dissiper tout doute d’homicide.

Un autre ami et collègue de la chaîne de radiodiffusion Punjab, où Khanda passait parfois à la télévision pour discuter de politique séparatiste, a déclaré qu’il avait également des questions sur la mort de Khanda.

« En toute honnêteté, ce ne serait probablement pas un choc [if it were a homicide] », a déclaré Amrit Singh, le directeur de la station, suggérant que les forces de sécurité indiennes ont tué « de nombreux Sikhs en Inde ».

« Qu’il ait été physiquement empoisonné avant d’aller à l’hôpital, qu’on lui ait administré une sorte d’agent de coagulation ou que quelque chose ait été administré pour accélérer sa détérioration et sa disparition finale, sont autant de théories qui fonctionnent au sein de la communauté », a déclaré Jas Singh.

Communauté suspecte

Plus tôt dans l’année, le 19 mars, Khanda a participé à une manifestation pro-Khalistan devant le haut-commissariat indien à Londres, où un manifestant a grimpé sur le bâtiment et a démoli le drapeau indien. La manifestation a été largement rapportée dans les médias indiens et Khanda a été qualifié d’instigateur principal dans plusieurs rapports.

Khanda et sa famille étaient déjà bien connus des forces de sécurité indiennes. En 1992, son père, Kulwant Singh Khukhrana, également fervent partisan du mouvement indépendantiste sikh, a été tué par ces forces de sécurité.

Adolescente, Khanda est arrivée au Royaume-Uni avec un visa étudiant tandis que les autres membres de sa famille restaient sur place.

Après sa mort en juin, sa mère et sa sœur se sont vu refuser un visa britannique pour assister à ses funérailles. Sky News rapporte que la lettre de refus indique que la participation de Khanda à la manifestation du Haut-commissariat a été un facteur ayant contribué à cette décision.

Un cortège funèbre pour Khanda a eu lieu devant le Guru Nanak Gurdwara, le temple sikh dont il était un membre actif. (Ishrenkaur2/Instagram)

Mais ce sont les allégations du Canada selon lesquelles l’Inde était impliquée dans le meurtre de Nijjar, ainsi que les rapports ultérieurs selon lesquels les autorités américaines avertiraient les Sikhs de ce pays d’être vigilants, qui ont amplifié les inquiétudes concernant le Guru Nanak Gurdwara.

Le gouvernement indien a qualifié les affirmations du Canada de « non fondées » et, en représailles, a cessé de délivrer des visas aux Canadiens souhaitant se rendre en Inde. D’autres rapports indiquent que l’Inde a demandé au Canada de retirer des dizaines de diplomates de ses ambassades et consulats à l’étranger.

Pour sa part, le gouvernement britannique a gardé ses commentaires sur le cas de Nijjar délibérément vagues, qualifiant les allégations du Canada de « sérieuses », mais ne disant rien d’autre.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a indiqué que l’une des priorités de son gouvernement était de resserrer les relations avec l’Inde, notamment en négociant un accord de libre-échange.

La Fédération sikh du Royaume-Uni s’est plainte du fait que, contrairement aux États-Unis, les services de sécurité britanniques n’ont pas réussi à les contacter après l’assassinat de Nijjar et n’ont fourni aucun conseil de sécurité aux dirigeants indépendantistes de premier plan qui pourraient être en danger.

Le Guru Nanak Gurdwara est situé à Smethwick, près de Birmingham. De nombreuses personnes présentes au temple soutiennent ouvertement le mouvement Khalistan ou la création d’une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde. (Jean-François Bisson/CBC)

« Fausse accusation »

La télévision indienne a depuis diffusé un certain nombre de soi-disant « listes noires » de prétendus « partisans du Khalistan » que les services de renseignement du pays voudraient éliminer. Bien qu’il soit impossible de vérifier l’authenticité de ces listes ou même si elles proviennent des services de sécurité indiens. services, les Fédération sikh du Royaume-Uni dit qu’il prend les menaces au sérieux.

Une personne sur l’une de ces listes est Kulwant Singh Mothada, 61 ans, un autre défenseur du Khalistani impliqué dans le Guru Nanak Gurdwara.

Mothada a montré à CBC News une partie de l’émission dans laquelle il était qualifié de « terroriste sikh », affirmant que la photo de lui avait été prise avant 2010, lorsqu’il a déménagé au Royaume-Uni.

« C’est une fausse accusation portée contre moi », a déclaré Mothada à propos des allégations de terrorisme.

Mothada a déclaré qu’il avait été torturé par les forces de sécurité indiennes en raison de ses activités indépendantistes à la fin des années 1990, mais qu’il menait depuis une vie tranquille en Grande-Bretagne.

Une soi-disant « liste noire » publiée sur le site Internet d’India Today, avec les visages de quatre militants sikhs présumés qui ont été tués. Le visage de Khanda est à l’extrême gauche. (L’Inde aujourd’hui)

Une autre « liste noire » circulant dans les médias indiens porte le visage d’Avtar Singh Khanda, avec un X rouge barré. Et l’avocat britannique représentant la famille Khanda a déclaré que toute menace devait être prise au sérieux.

« Dans les cas que j’ai déjà évoqués concernant les services de renseignement indiens… il existe une relation très étroite entre le gouvernement indien et de nombreux médias là-bas », a déclaré Michael Polak. « Ils semblent publier des choses à la demande du gouvernement indien. »

Si l’on prend en compte les allégations d’exécution extrajudiciaire du Canada, l’histoire de Khanda en tant qu’opposant au gouvernement indien et le fait que les agences de renseignement indiennes évoquaient constamment son nom, Polak dit qu’il estime que cela devrait être plus que suffisant pour que le coroner en chef d’Angleterre lance une enquête formelle.

« Dans ce cas, quand on met tout ensemble, comment peut-on dire qu’il n’y a aucun soupçon raisonnable ? » Polak a déclaré dans une interview.

L’avocat Michael Polak, basé à Londres, représente la famille de Khanda et a écrit au coroner en chef d’Angleterre pour demander une enquête formelle sur sa mort. (Jason Ho/CBC)

La police britannique a déjà jugé que la mort de Khanda n’était pas suspecte, tandis que le coroner anglais n’a pas encore commenté les demandes d’enquête.

Mouvement plus fort en dehors de l’Inde

Même si les appels à une patrie indépendante préoccupent certains Sikhs depuis des décennies, le rêve pourrait trouver un écho plus fort auprès de la diaspora à l’extérieur de l’Inde qu’à l’intérieur.

Lors d’un récent voyage au Pendjab, une équipe de CBC News a découvert que la plupart des gens à qui ils ont parlé étaient peu intéressés par l’indépendance. Certains ont également estimé que le gouvernement indien exagérait délibérément la menace posée par les soi-disant « terroristes sikhs » pour des raisons politiques et pour alimenter les divisions au sein du pays à l’approche des élections nationales.

Sur le mur du couloir principal du Guru Nanak Gurdwara sont accrochées des photographies de soi-disant martyrs pour la cause d’une patrie sikh indépendante. Parmi eux se trouve Talwinder Singh Parmar, en noir et blanc, qui a orchestré l’attentat à la bombe contre Air India en 1985, qui a tué 329 personnes. (Jason Ho/CBC)

Au fil des années, de nombreux sikhs favorables à l’indépendance ont fui vers le Canada ou le Royaume-Uni.

Parmi les visages qui bordent les murs du temple de la région de Birmingham se trouve Talwinder Singh Parmar, un citoyen canadien connu pour avoir orchestré l’attentat à la bombe contre Air India en 1985, qui a tué 329 personnes, dont la grande majorité étaient des Canadiens.

Parmar – un défenseur du mouvement Khalistan – n’a jamais été traduit en justice au Canada et est mort dans une fusillade avec la police indienne en 1992.

Lorsqu’on lui a demandé si la photo défendait les actions de Parmar, Jas Singh, de la Fédération sikh du Royaume-Uni, a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

« Aucun Sikh ne tolère le terrorisme », a-t-il déclaré. « Les sikhs ont toujours été ouverts à la vérité et à la réconciliation. C’est l’État indien qui a poursuivi cette diabolisation. »