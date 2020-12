Le télégraphe

Israël « lance une attaque en Syrie » après que des avions volant à basse altitude ont terrifié les habitants de Beyrouth

Israël aurait lancé des frappes aériennes contre des cibles militaires en Syrie la nuit dernière, après que des avions de guerre aient survolé le Liban, terrifiant les résidents locaux. L’Agence de presse arabe syrienne (SANA), dirigée par l’État, a cité une source militaire accusant «l’agression» israélienne d’avoir lancé un «barrage de missiles» depuis le nord de la ville libanaise de Tripoli vers Masyaf, dans la province syrienne de Hama. La source a affirmé que la plupart des missiles avaient été interceptés par les défenses aériennes syriennes, mais l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observatoire de guerre basé au Royaume-Uni, a déclaré qu’un entrepôt et des usines de missiles avaient été détruits, faisant «au moins» six victimes. Des explosions ont été signalées après minuit dans la zone autour de Masyaf, au nord-ouest de Homs, qui est une zone militaire importante pour le régime du président Bashar al-Assad, contenant une académie militaire et un centre de recherche scientifique qui auraient été utilisés pour créer des armes chimiques. L’armée israélienne a déclaré qu’elle ne commenterait pas les informations publiées dans les médias étrangers, mais elle aurait lancé des dizaines d’attaques contre des milices iraniennes et d’autres cibles en Syrie ces dernières années, avec des jets traversant régulièrement l’espace aérien libanais. Des témoins ont déclaré que les vols de la veille de Noël étaient plus bruyants que d’habitude, effrayant les habitants de Beyrouth qui sont encore traumatisés par l’explosion du 4 août dans le port de la ville qui a tué plus de 200 personnes. L’explosion catastrophique, qui a détruit de grandes zones de la ville, a été causée après qu’un énorme stock de nitrate d’ammonium a été enflammé par un incendie. Tamara Qiblawi, une productrice de CNN basée dans la capitale libanaise, a partagé une vidéo montrant apparemment des «survols illégaux» de quatre jets israéliens. «Vous les entendez très souvent ici, mais vous les voyez très rarement», a-t-elle ajouté. «C’était une altitude exceptionnellement basse. Les maisons tremblaient. Les chats ont paniqué. Il fait froid dans le dos des gens. Citant «des sources fiables», l’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que «les frappes israéliennes visaient des postes militaires des forces du régime et des milices iraniennes». Des militants syriens ont vu des ambulances se précipiter sur les lieux des explosions et les morts étaient tous des paramilitaires étrangers fidèles au président Assad, a-t-il ajouté. Une attaque a également ciblé le centre de recherche, où des missiles d’attaque au sol sont développés et stockés, et qui a été touché à plusieurs reprises par des frappes israéliennes ces dernières années, a indiqué l’Observatoire. L’attaque la plus récente de juin a fait neuf morts, dont quatre Syriens. L’armée américaine a précédemment affirmé que le gaz sarin, un agent neurotoxique mortel, était en cours de développement au centre, ce que les autorités syriennes ont nié. Selon le rapport SANA, les défenses aériennes ont touché «la plupart» des missiles avant qu’ils n’atteignent leur cible. «Nos défenses aériennes ont intercepté une attaque israélienne sur la région de Masyaf», a-t-il déclaré.