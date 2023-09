Un éminent militant pour le climat prendra la parole au Okanagan College de Penticton

Seth Klein de Vancouver fera également escale à Kelowna, Vernon et Salmon Arm

Un activiste et écrivain de Vancouver sera à Penticton la semaine prochaine pour discuter du changement climatique et décrire ce que le Canada peut faire pour y remédier.

Seth Klein viendra au Okanagan College de Penticton le 21 septembre, avec le contenu de son livre « A Good War: Mobilizing Canada for the Climate Emergency » qui devrait faire la une de la conférence.

« En quelques années seulement, le Canada a transformé notre économie pour relever le défi de la Seconde Guerre mondiale et produire ce qui était nécessaire. C’est notre défi générationnel. Il est temps de mettre nos dirigeants au service. Il est temps de se mobiliser face à l’urgence climatique », déclare Klein.

Sa présence à Penticton est précédée d’arrêts à Kelowna, Vernon et Salmon Arm.

L’admission aux conférences de Klein dans la région se fait par don, grâce à la Vernon Sustainable Environment Network Society et à First Things First Okanagan en tant que sponsors.

Sa comparution à Penticton débutera à 19 heures, à l’intérieur de l’auditorium du collège.

Le livre de Klein a fait l’objet de plusieurs discussions partout au pays, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse.

