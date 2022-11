Un éminent juge polonais réintégré dans un bras de fer avec l’UE

La Cour suprême a déclaré que le juge Igor Tuleya n’était pas coupable d’un crime dont les procureurs l’avaient accusé, et sa réintégration a été saluée par de nombreux collègues juges et autres défenseurs de l’indépendance judiciaire.

VARSOVIE, Pologne – La Cour suprême de Pologne a réintégré mardi un juge qui avait été suspendu pour deux ans et est devenu un symbole de la lutte pour des tribunaux indépendants sous le gouvernement populiste du pays.

Les procureurs n’ont toujours pas abandonné leur dossier contre Tuleya. Il a été amené parce qu’il a permis aux journalistes d’assister à son annonce d’une décision de 2017 qui intéressait vivement le gouvernement et le public.

Il n’était pas immédiatement clair si sa réintégration serait suffisante pour mettre fin à une impasse entre le gouvernement de Varsovie et l’Union européenne, qui a bloqué des milliards d’euros (dollars) de financement de la relance pandémique à la Pologne sur ce qu’elle considère comme l’érosion de l’indépendance judiciaire du gouvernement. .

Cette décision est le dernier développement d’une impasse complexe de sept ans entre le gouvernement et les juges polonais cherchant à maintenir leur indépendance vis-à-vis du contrôle politique.

Tuleya, qui a également vu son salaire amarré à 25%, est l’un des nombreux juges à avoir été sanctionné en raison de leurs décisions et de leurs critiques des changements judiciaires sous le gouvernement, qui a remporté les élections en 2015.

Le gouvernement, dirigé par le parti conservateur Droit et justice, a apporté des changements à l’ensemble de la branche judiciaire du gouvernement, refaisant les tribunaux et d’autres organes judiciaires. Les dirigeants politiques ont souvent déclaré que leur objectif était de discipliner une « caste » de juges, alléguant que les juges étaient corrompus et trop engagés dans la politique.