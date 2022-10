Un éminent hôte de football britannique réprimandé pour un tweet sur les “donateurs russes”

Il a été constaté que Gary Lineker avait enfreint les directives de la BBC dans un tweet adressé à la secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Liz Truss

La BBC a publiquement réprimandé l’animateur de Match of the Day, Gary Lineker, pour un tweet qu’il a publié en février de cette année, dans lequel il accusait des personnalités du parti conservateur au pouvoir d’accepter de l’argent de donateurs russes.

Il est contraire à la loi britannique que des personnalités de son gouvernement acceptent de l’argent de personnes de nationalité russe, bien que les personnes ayant la double nationalité entre la Russie et le Royaume-Uni restent éligibles pour le faire.

L’ancien attaquant anglais Lineker a fait cette allégation dans un tweet en réponse à un reportage dans lequel l’ancienne ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré que les équipes anglaises devraient boycotter la finale de la Ligue des champions 2022, qui à l’époque devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, avant du lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.

Lineker a noté du rapport: «Et son parti rendra-t-il les dons des donateurs russes ?”

Et son parti rendra-t-il les dons des donateurs russes ? https://t.co/1QCzcmAGOF — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 23 février 2022

Un examen du tweet par le service interne des plaintes de la BBC a conclu que la déclaration de Lineker enfreignait ses directives d’impartialité parce qu’elle “souligner[ed] une incohérence perçue dans l’approche du parti conservateur, à un moment où les relations entre le Royaume-Uni et la Russie faisaient l’objet d’un débat public important.”

Lineker, qui fait partie des diffuseurs les mieux payés de la BBC, n’est pas considéré comme soumis aux directives les plus strictes concernant les publications sur les réseaux sociaux qui couvrent ses collègues du service des nouvelles.

Cependant, on pense que son statut de l’un des visages publics les plus reconnaissables de l’organisation a conduit les chefs de la BBC à considérer qu’il devrait être tenu à des normes plus élevées que les autres personnalités de la télévision sportive.

Pour sa défense, Lineker a déclaré que son tweet était conçu comme un commentaire sur le football plutôt que sur la politique, tandis que BBC Sport l’a également défendu en disant que ses commentaires étaient posés comme une question plutôt que comme une déclaration déclarative.

Lineker a fréquemment critiqué le gouvernement conservateur, ainsi que plusieurs éléments récents du discours politique britannique tels que le Brexit.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a modifié la politique de l’organisation en matière de médias sociaux lors de sa prise de fonction en 2020, informant les employés de la BBC “éviter de prendre parti sur des questions politiques ou des controverses politiques et faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’aborder des questions de politique publique.”

Cependant, la politique aurait provoqué du ressentiment dans les rangs de la BBC, certains membres du personnel subalterne étant frustrés d’être muselés lorsqu’il s’agit d’exprimer des opinions sur des sujets tels que les droits des LGBT ainsi que sur ce qu’ils considèrent comme une application inégale des règles selon sur la stature d’une personne au sein de la BBC.