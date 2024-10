Un éminent démocrate lance une enquête sur la décision politique de Musk — RT World News

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a condamné l’idée du magnat de la technologie pro-Trump de donner de l’argent aux électeurs.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré que la police devrait enquêter sur Elon Musk après que le milliardaire technologique pro-Trump ait offert de l’argent aux personnes qui soutenaient sa pétition en faveur de la Constitution américaine.

Samedi, le PDG de X, SpaceX et Tesla a annoncé qu’il donnerait 1 million de dollars chaque jour aux électeurs chanceux de l’État swing inscrit qui ont signé sa pétition pour défendre « Liberté d’expression et droit de porter les armes » garanti par la Constitution. Il a remis le premier chèque à un homme nommé John Dreher lors d’un rassemblement à Harrisburg, en Pennsylvanie, le même jour.

Musk, qui fait campagne pour le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump et a pris la parole lors de ses événements, a déclaré que le concours se poursuivrait jusqu’au jour du scrutin, le 5 novembre.

Shapiro, ancien procureur général de l’État et éminent démocrate qui aurait été considéré comme un candidat potentiel à la vice-présidence Kamala Harris, a qualifié les actions de Musk « profondément préoccupant. »















« Je pense qu’il y a de vraies questions sur la manière dont il dépense de l’argent dans cette course, sur la façon dont l’argent noir afflue, pas seulement en Pennsylvanie, mais apparemment maintenant dans les poches des Pennsylvaniens. » Shapiro a déclaré à Meet the Press sur NBC.

« C’est une chose sur laquelle les forces de l’ordre pourraient se pencher », a ajouté le gouverneur.

« Musc a évidemment le droit de pouvoir exprimer son point de vue » » dit Shapiro. « Je ne lui refuse pas ce droit. Mais quand on commence à injecter ce genre d’argent dans la politique, je pense que cela soulève de sérieuses questions sur lesquelles les gens voudront peut-être se pencher.

Le magnat de la technologie a commencé à soutenir ouvertement Trump après que l’ancien président ait survécu de peu à une tentative d’assassinat en juillet. Ces derniers mois, Musk a fait don de 75 millions de dollars au PAC pro-Trump America.

Avec des sondages serrés et un peu plus de semaines de campagne, Harris et Trump se battent actuellement pour remporter les États clés de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Nord et du Nevada, ce qui serait crucial pour assurer la victoire le soir des élections.