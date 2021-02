Le meurtre de M. Slim est survenu à un moment de crises multiples qui ont poussé le Liban au bord de l’effondrement. Son système politique est presque paralysé, son économie est en chute libre et nombre de ses habitants souffrent encore des séquelles d’une énorme explosion dans le port de Beyrouth en août qui a tué plus de 200 personnes.

Lokman Slim, 58 ans, était un éditeur et cinéaste qui faisait partie d’un petit groupe d’activistes politiques de la minorité musulmane chiite du pays qui a ouvertement critiqué le Hezbollah, un groupe extrémiste chiite, pour son rôle violent dans le pays et au Moyen-Orient au sens large.

«Il est dangereux qu’il y ait un retour aux assassinats», a déclaré Ali al-Amine, un journaliste chiite et critique du Hezbollah qui considérait M. Slim comme un ami.

L’assassinat de M. Slim, sur lequel les autorités libanaises ont déclaré qu’elles enquêtaient, a fait craindre parmi ses partisans que le pays ne glisse dans une nouvelle période de meurtres politiques similaires à ceux qu’il a subis dans le passé. Les assassinats ont été rares ces dernières années, mais de multiples meurtres d’hommes politiques, de journalistes et de responsables de la sécurité entachent l’histoire du pays.

M. Slim était issu d’une importante famille chiite; son père avait été membre du Parlement libanais. Il a étudié la philosophie et les langues anciennes à la Sorbonne à Paris avant de retourner au Liban à la fin des années 80.

Peu d’assassinats politiques au Liban sont résolus et il est largement admis que les autorités sont paralysées dans leur capacité à enquêter par crainte de mettre en colère des forces politiques puissantes.

Au cours des décennies suivantes, il a lancé des projets visant à documenter l’histoire violente du Liban et à ouvrir la voie à ce qu’il espérait être un avenir plus pacifique, basé sur des valeurs laïques et le respect de la diversité religieuse.

Il a ouvert une maison d’édition appelée Dar al-Jadeed, et en partenariat avec son épouse, Monika Borgmann, a créé une organisation, Documentation et recherche UMAM, pour compiler des informations sur l’histoire du Liban et ses 15 ans de guerre civile, qui a pris fin en 1990.

Lui et Mme Borgmann ont réalisé des films, dont Massaker, qui présentait des entretiens avec des participants au massacre de Sabra et Chatila en 1982, et Tadmor, qui a recréé les détentions traumatisantes d’hommes libanais dans une prison du désert notoire en Syrie.

Pendant tout ce temps, M. Slim est resté dans la villa historique remplie de livres de sa famille dans la banlieue sud de Beyrouth, une région qui est devenue dominée par le Hezbollah.

Alors que de nombreux détracteurs du groupe s’abstiennent de le critiquer ouvertement, M. Slim l’a accusé d’imposer sa vision de la guerre éternelle contre Israël et les États-Unis aux chiites libanais, et l’a critiqué pour avoir envoyé des combattants soutenir le président Bashar al-Assad de Syrie en Syrie. la guerre civile là-bas.

Cette position a gagné des amis de M. Slim parmi les ennemis du Hezbollah au Liban, ainsi que parmi les diplomates des États-Unis, qui considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste.

Des câbles diplomatiques publiés en 2010 et 2011 par WikiLeaks montrent que les diplomates américains ont souvent sollicité M. Slim pour ses opinions sur les développements dans la communauté chiite, financé certaines de ses initiatives et organisé des réunions de haut niveau pour lui lors de ses visites à Washington.