Un éminent avocat thaïlandais des droits de l’homme risque la prison pour avoir insulté le roi

BANGKOK (AP) — Un éminent avocat thaïlandais spécialisé dans les droits de l’homme a été reconnu coupable mardi d’insulte à la monarchie et condamné à quatre ans de prison, la première condamnation en vertu d’une loi controversée protégeant l’institution royale depuis qu’un gouvernement civil a pris ses fonctions après des années de gouvernement soutenu par l’armée. règle.

Arnon, 39 ans, fait encore face à 13 autres affaires en vertu de la loi de lèse-majesté, qui rend l’insulte au monarque, à sa famille immédiate et au régent passible de 15 ans de prison.

Le tribunal a déclaré mardi dans son jugement qu’Arnon avait déclaré lors du rassemblement que si le rassemblement était dispersé, ce serait sur ordre du roi Maha Vajiralongkon. Il a déclaré que cette déclaration était fausse car de telles actions reviendraient à la police de décider et qu’Arnon avait donc diffamé le roi.

L’avocat d’Arnon, Kritsadang Nutcharat, a déclaré que son client ferait appel et demanderait une libération sous caution. Arnon a serré son fils dans ses bras avant d’être emmené en prison.

Arnon a déclaré aux journalistes avant d’entrer dans la salle d’audience que même s’il perdait sa liberté, son combat valait la peine d’être mené. Il était accompagné de sa femme, de son fils et de son père. Une vingtaine d’autres personnes sont venues au tribunal pénal de Bangkok pour exprimer leur solidarité.

Il a été l’un des premiers à appeler publiquement à une réforme de la monarchie et est resté l’un des plus ardents défenseurs du mouvement. Plus tôt cette année, il a accusé le gouvernement d’utiliser le logiciel espion Pegasus de renommée internationale pour surveiller ses appareils mobiles.