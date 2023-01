Un éminent avocat américain jugé pour le meurtre de sa femme et de son fils

Le rejeton d’une famille américaine d’avocats a été jugé lundi pour le meurtre de sa femme et de son fils dans une étrange saga criminelle.

Il fait face à plus de 70 chefs d’accusation, dont meurtre, fraude à l’assurance, trafic de drogue et blanchiment d’argent.

Alex Murdaugh, 54 ans, faisait partie d’une dynastie multigénérationnelle d’avocats et de procureurs riches et puissants de l’État de Caroline du Sud lorsqu’il a plongé dans des problèmes financiers et une toxicomanie.

Sa femme et son fils ont été tués par balle le 7 juin 2021 dans le vaste domaine de chasse familial à Islandton, en Caroline du Sud.

Alors que la police s’efforçait d’identifier un suspect, trois mois plus tard, Murdaugh tenta de simuler son propre meurtre sur une route de campagne afin que son fils survivant puisse percevoir une police d’assurance de 10 millions de dollars.

La sélection du jury pour son procès pour meurtre a commencé lundi dans la petite ville de Walterboro, dans une région de l’État où sa famille a exercé une influence pendant des générations.

Alors que le procès se concentre sur les accusations de meurtre, Murdaugh fait face à plus de 70 autres personnes, dont le détournement de millions de dollars, la fraude à l’assurance, le trafic de drogue et le blanchiment d’argent.

Et la police a ouvert des enquêtes sur la mort en 2018 de la nounou de la famille de Murdaugh, initialement qualifiée d’accident, et sur la mort sur le bord de la route en 2015 d’un jeune homosexuel non loin de la maison de Murdaugh dont la famille allègue qu’il s’agissait également d’un homicide.

Murdaugh a été arrêté pour la première fois après avoir prétendument recruté son trafiquant de drogue pour lui tirer dessus sur une route de Caroline du Sud dans une escroquerie à l’assurance le 4 septembre 2021.

Mais Curtis Smith, le tueur à gage engagé par Murdaugh, a bâclé le travail. Il a tiré sur Murdaugh dans la tête mais la balle n’a fait que lui effleurer le crâne.

Lorsque Murdaugh a été traduit en justice, son avocat Dick Harpootlian a déclaré qu’il souffrait d’une “énorme dépendance aux opioïdes”.

Harpootlian a déclaré que Murdaugh avait des problèmes financiers et que la mort de sa femme et de son fils l’avait “mis au bord du gouffre”.

“Ce crime impliquait sa tentative de se faire tirer dessus pour que son fils puisse toucher une assurance”, a-t-il déclaré.

En juillet 2022, un grand jury a inculpé Murdaugh pour le meurtre un an plus tôt de sa femme Maggie, 52 ans, et de son fils Paul, 22 ans.

Il a également fait face à des poursuites judiciaires de la part de la famille de l’ancienne nounou, de la famille d’un jeune homme tué dans un accident de bateau impliquant Paul Murdaugh et d’autres créanciers.

Il a été expulsé de son entreprise familiale et interdit d’exercer le droit dans l’État.