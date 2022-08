Un émeutier qui a rencontré un sénateur écope de plus de 4 ans de prison

Un homme du Maryland affilié au groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys a été condamné lundi à plus de quatre ans de prison pour avoir pris d’assaut le Capitole américain, où les autorités affirment avoir rencontré le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer alors que son service de sécurité armé dirigeait le démocrate de New York. à la sécurité.

Joshua Pruitt, 40 ans, a été l’un des rares émeutiers du Capitole à se retrouver face à face avec un membre du Congrès lors de l’attaque du 6 janvier 2021 par une foule de partisans de Donald Trump, selon les procureurs fédéraux.

“Un coup d’œil à Pruitt, et le chef du service de sécurité du sénateur Schumer a immédiatement vu la menace et a bousculé le sénateur de 70 ans dans un couloir, devant changer son itinéraire d’évacuation en un rien de temps”, a écrit le procureur américain adjoint Alexis Loeb dans un dépôt au tribunal avant l’audience de lundi.

Le juge de district américain Timothy Kelly a condamné Pruitt à quatre ans et sept mois d’emprisonnement suivis de trois ans de liberté surveillée, selon Bill Miller, porte-parole du bureau du procureur américain du district de Columbia.

Les procureurs avaient recommandé une peine de cinq ans de prison pour Pruitt, un résident de Silver Spring, Maryland, qui a travaillé comme barman et entraîneur personnel. Ils l’ont décrit comme un aspirant membre des Proud Boys dont la figure intimidante a fait de lui une “recrue idéale” pour le groupe le 6 janvier.

Le chef du service de sécurité de Schumer a déclaré au FBI que leur rencontre avec Pruitt était un moment déchirant et inoubliable. Pruitt avançait et à quelques secondes seulement d’atteindre Schumer lorsque le détail de la sécurité s’est retourné et a couru avec le sénateur loin d’un ascenseur et redescendu sur une rampe, ont déclaré des membres du détail.

« Au bout de la rampe, les agents ont fermé et verrouillé les portes. Le détachement de sécurité et (Schumer) ont suivi une voie d’évacuation secondaire. Une fois les portes fermées, Pruitt s’est retourné et est revenu sur ses pas », a écrit Loeb.

Pruitt et d’autres prospects et recrues du chapitre local des Proud Boys ont souvent utilisé des communications cryptées pour discuter de la prise d’assaut du Capitole, de la guerre civile et des affrontements avec la police, selon les procureurs. Ils ont déclaré que Pruitt voulait empêcher le Congrès de certifier le vote du Collège électoral le 6 janvier.

«Il a personnellement forcé un sénateur de 70 ans à courir et à trouver un autre chemin vers la sécurité. Parmi tous les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole, c’est une distinction notoire », a écrit Loeb.

L’avocat de la défense, Robert Jenkins Jr., a déclaré qu’il n’y avait aucune “preuve directe” que Pruitt se soit coordonné avec les membres des Proud Boys pour attaquer le Capitole. Pruitt n’a pas fait face à une accusation de complot.

“Il admet qu’au fur et à mesure que les événements se déroulaient, M. Pruitt a été submergé par ses émotions et sa véritable conviction que les résultats des élections étaient pollués par la fraude”, a écrit Jenkins. Il a demandé une peine de trois ans de prison pour Pruitt.

La note de 10 pages de Jenkins sur la condamnation ne traite pas de la rencontre de Pruitt avec Schumer, maintenant chef de la majorité au Sénat.

Le co-fondateur de Vice Media, Gavin McInnes, a fondé les Proud Boys en 2016. Les membres du groupe l’appellent un club d’hommes politiquement incorrect pour les “chauvins occidentaux”. Avant l’émeute du Capitole, ils étaient surtout connus pour leurs bagarres de rue avec des militants antifascistes lors de rassemblements et de manifestations.

Des dizaines de dirigeants, membres et associés des Proud Boys ont été accusés de crimes liés aux émeutes du Capitole. Certains, dont l’ancien président national des Proud Boys, Henry “Enrique” Tarrio, ont été accusés de complot séditieux pour ce que les autorités disent être un complot visant à s’opposer par la force au transfert légal du pouvoir présidentiel.

Les procureurs ont qualifié Pruitt de “symbole individuel de la foule en colère au Capitole ce jour-là”. De nombreux policiers qui gardaient le Capitole le 6 janvier se souvenaient de lui comme d’un instigateur, selon les procureurs.

“Vêtu d’un gant tactique avec des coussinets d’articulation et d’un t-shirt découpé avec le logo du” Punisher “- un anti-héros connu pour rendre une justice de justicier violente – Pruitt a fait un choix calculé d’utiliser son apparence musclée pour communiquer avec la police qu’ils faisaient face à une personne dangereuse », a écrit Loeb.

Pruitt était en probation et portait un moniteur de cheville le jour de l’émeute. Il a d’abord été arrêté dans la nuit du 6 janvier pour avoir enfreint un couvre-feu imposé par le maire de Washington, DC Il est emprisonné depuis qu’un juge a ordonné sa détention provisoire en janvier 2022.

Pruitt a plaidé coupable en juin à une accusation de crime d’obstruction à une procédure officielle, la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire du président Joe Biden sur Trump, le républicain sortant.

Plus de 860 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Environ 400 d’entre elles ont plaidé coupable ou ont été condamnées à l’issue d’un procès. Plus de 240 accusés de l’émeute du Capitole ont été condamnés, dont environ la moitié ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à plus de sept ans.

