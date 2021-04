Un émeutier qui a incendié le quartier de Minneapolis lors des manifestations de Floyd et l’a filmé sur Snapchat a été condamné à une amende de 12 millions de dollars et à une peine de prison

Un RIOTER qui a brûlé un poste de police de Minneapolis lors des manifestations de George Floyd et l’a filmé sur Snapchat a été condamné à une amende de 12 millions de dollars et à une peine de prison.

Dylan Shakespeare Robinson, 23 ans, purgera quatre ans de prison, selon le district du bureau du procureur américain du Minnesota, et devra l’argent à titre de restitution.

Dylan Shakespeare Robinson a été condamné à quatre ans de prison Crédits: Crow Wing County

Des bâtiments de Minneapolis ont été incendiés lors des manifestations contre la mort de George Floyd Crédit: AFP

Des voitures ont également été incendiées lors des troubles Crédit: AFP

Des manifestations ont également éclaté à Columbus, dans l’Ohio, à la suite de la mort de George Floyd Crédit: Reuters

Il purgera également deux ans de mise en liberté surveillée dans le cadre de sa condamnation.

Robinson purgera sa peine dans un établissement correctionnel de Duluth.

Des documents judiciaires montrent que Robinson s’est rendu dans la troisième circonscription dans la nuit du 28 mai 2020, où des centaines de personnes s’étaient rassemblées.

À un moment donné pendant la manifestation, la foule a commencé à chanter: «Brûlez-le, brûlez-le.»

Peu de temps après qu’une clôture de sécurité a été démolie et Robinson, avec d’autres co-conspirateurs, a enfoncé la clôture et est entré dans le bâtiment.

Robinson a ensuite allumé un objet détenu par un co-conspirateur non identifié qui l’a jeté sur le bâtiment du troisième arrondissement dans l’intention de déclencher un incendie ou d’alimenter un existant.

«Dans la nuit du 28 mai 2020, M. Robinson a choisi de s’écarter de la manifestation légale et s’est plutôt livré à la violence et à la destruction.

« L’incendie criminel du troisième quartier du département de police de Minneapolis a mis des vies en danger et a contribué à l’anarchie généralisée à Minneapolis », a déclaré le procureur américain par intérim Anders Folk. « Avec la sentence d’aujourd’hui, M. Robinson est tenu responsable de ses actes. »

Robinson a précédemment plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre un incendie criminel le 15 décembre 2020.

Les actions de Robinson ont été filmées sur Snapchat Crédit: Département de police de Minneapolis

Robinson a été condamné à payer 12 millions de dollars de restitution Crédit: Département de police de Minneapolis

Les émeutes ont été déclenchées par la mort de George Floyd Crédit: Reportez-vous à la légende

Les co-conspirateurs Bryce Michael Williams, 27 ans, Davon DeAndre Turner, 25 ans, et Branden Michael Wolfe, 23 ans, ont tous plaidé coupables à un chef d’accusation chacun de complot en vue de commettre un incendie criminel pour leurs rôles dans l’incendie criminel du bâtiment du troisième arrondissement.

On s’attend à ce qu’ils soient condamnés à une date ultérieure.

Des nuits de manifestations et de violences à Minneapolis ont été déclenchées après la mort de George Floyd, 46 ans, le 25 mai 2020.

Des vidéos et des photos montraient le flic Derek Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd.

Floyd est devenu insensible et est décédé plus tard.

Les manifestants ont incendié la gare de l’enceinte que le département a abandonnée.

Une vidéo a montré les manifestants entrant dans le bâtiment, où des alarmes d’incendie ont sonné et des gicleurs ont fonctionné pendant que des incendies étaient allumés.

Au lendemain des émeutes, des images ont révélé des bâtiments en feu, des fenêtres brisées et des restes d’incendies toujours en feu.

Ceux qui protestaient contre la mort de Floyd s’étaient initialement rassemblés à l’intersection où Floyd est mort et au 3e arrondissement du département de police de Minneapolis.

Quelques heures plus tard, les régions du lac et de Hiawatha étaient sombrées dans le chaos total, avec des pillages, des violences et des incendies.

Au moins un immeuble en construction aurait été incendié – et une usine a également pris feu.

Les équipes de pompiers ont répondu à environ 30 incendies intentionnellement allumés pendant les manifestations, y compris au moins 16 incendies de structure.

Les manifestations se sont également étendues à d’autres villes américaines, notamment en Californie et au Tennessee.

À Los Angeles, des centaines de personnes ont bloqué une autoroute et brisé les vitres des croiseurs California Highway Patrol.

À Memphis, la police locale a bloqué une artère principale après qu’un groupe racialement mixte de manifestants se soit rassemblé devant un commissariat de police.

Un complexe de logements en construction brûle après avoir été incendié lors des émeutes Crédits: Rex