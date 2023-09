Un émeutier du Capitole qui a attaqué un photographe et des policiers de l’AP est condamné à 5 ans de prison

WASHINGTON (AP) — Un homme qui a attaqué un photographe d’Associated Press et lancé un mât de drapeau et une grenade fumigène sur les policiers gardant le Capitole américain le 6 janvier 2021, a été condamné vendredi à cinq ans de prison.

Rodney Milstreed, 56 ans, de Finksburg, Maryland, « s’est préparé au combat » le 6 janvier en s’injectant des stéroïdes et en s’armant d’un gourdin en bois de quatre pieds déguisé en mât de drapeau, ont indiqué les procureurs.

« Il a commencé à prendre des stéroïdes dans les semaines précédant le 6 janvier, afin d’être « braqué » et prêt, car, a-t-il dit, quelqu’un devait être « pendu pour trahison » et la bataille pourrait se résumer à un combat au corps à corps. « , ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire.

Un procureur a montré au juge de district américain James Boasberg des vidéos des attaques de Milstreed devant le Capitole. Milstreed a déclaré au juge qu’il était douloureux de voir ses actes de violence et d’entendre son langage combatif ce jour-là.

« Je sais que ce que j’ai fait ce jour-là était très mal », a-t-il déclaré.

Le juge a déclaré qu’il pensait que Milstreed avait des remords.

« D’un autre côté, c’est une conduite très grave », a ajouté Boasberg.

L’officier de police du Capitole, Devan Gowdy, a subi une commotion cérébrale lorsque Milstreed a lancé son gourdin boisé sur une file d’officiers.

« Le 6 janvier est un jour qui restera gravé dans mon cerveau et dans mes cauchemars pour le reste de ma vie », a déclaré Gowdy au juge. « Les effets de cette attaque terroriste intérieure ne me quitteront jamais. »

Gowdy a déclaré à Milstreed qu’il « sera toujours considéré comme un terroriste national et un traître » pour ses actions du 6 janvier.

« Cela m’apporte un peu de paix », a ajouté Gowdy, qui a depuis quitté la police.

Les procureurs ont recommandé une peine de prison de six ans et six mois contre Milstreed, un machiniste qui a travaillé dans des installations pétrolières et gazières.

Dans une lettre adressée au juge avant le prononcé de la peine, Milstreed a déclaré qu’il comprenait le caractère « injuste » de ses actes du 6 janvier et qu’il avait appris de ses « erreurs ».

« Je réalise que si l’on a des inquiétudes ou des griefs à l’égard du gouvernement, il existe des moyens pacifiques et appropriés de les exprimer », a-t-il écrit.

Milstreed a été arrêté en mai 2022 dans le Colorado, où il travaillait. Il a plaidé coupable en avril pour voies de fait et possession d’une arme à feu non enregistrée.

Une cache d’armes et de munitions trouvée au domicile de Milstreed dans le Maryland comprenait un fusil AR-15 non enregistré. Dans sa chambre d’hôtel du Colorado, les enquêteurs ont trouvé 94 flacons de ce qui semblait être des stéroïdes illégaux.

En colère contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020, Milstreed a proféré une rhétorique violente et menaçante sur les réseaux sociaux dans les semaines qui ont précédé l’attaque du 6 janvier. Fin décembre, il a envoyé un courrier électronique à une section des Proud Boys du Maryland pour s’enquérir de la possibilité de rejoindre le groupe extrémiste d’extrême droite.

Le matin du 6 janvier, il a pris un train pour Washington, puis a assisté au rassemblement « Stop au vol » organisé par le président de l’époque, Donald Trump, près de la Maison Blanche, puis a suivi la foule de partisans de Trump jusqu’au Capitole.

Milstreed était « au premier plan » alors que les émeutiers et la police se battaient pour le contrôle de la West Plaza du Capitole, ont déclaré les procureurs. Il a lancé son bâton en bois sur un cordon de police et a heurté le casque d’un policier qui a ensuite été soigné pour une commotion cérébrale.

Une vidéo montre Milstreed récupérant une grenade fumigène parmi la foule d’émeutiers et la lançant à la police à travers une barricade.

Milstreed s’est ensuite joint à d’autres émeutiers pour attaquer un photographe de l’AP sur l’Upper West Plaza. Il attrapa le sac à dos du photographe et le tira en bas de quelques marches.

« Après que le photographe ait trébuché en bas des escaliers, Milstreed l’a bousculé et s’est avancé vers lui d’une manière menaçante », ont écrit les procureurs.

Milstreed a utilisé Facebook pour informer ses amis de l’émeute en temps réel.

«Mec, je n’ai jamais rien vu de tel. Je me sens si vivant. » a-t-il écrit à un ami, partageant des photos de sang sur un sol à l’extérieur du Capitole.

Il a déclaré à un autre ami sur Facebook que cela « faisait du bien » de frapper le photographe, dont l’agression a été filmée par un autre photographe d’AP.

D’autres émeutiers ont été accusés d’avoir attaqué le même photographe. L’un d’eux, Alan Byerly, 55 ans, de Pennsylvanie, a été condamné en octobre dernier à deux ans et dix mois de prison.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés au 6 janvier. Plus de 650 d’entre eux ont été condamnés, dont environ les deux tiers à une peine d’emprisonnement allant de trois jours à 22 ans.

Plus de 100 policiers ont été blessés lors de l’émeute.

Michael Kunzelman, Associated Press