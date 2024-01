Un émeutier du Capitole qui a agressé au moins 6 policiers est condamné à 5 ans de prison

Un homme de Floride décrit par les procureurs comme l’un des émeutiers les plus violents du monde. a attaqué le Capitole américain a été condamné mercredi à cinq ans de prison, selon les archives judiciaires.

Kenneth Bonawitzmembre de la section de Miami du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys, a agressé au moins six policiers alors qu’il prenait d’assaut le Capitole avec une foule de partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Il a attrapé l’un des policiers pour l’étrangler et l’a étranglé. en a blessé un autre si gravement que l’officier a dû prendre sa retraite, selon les procureurs fédéraux.

Bonawitz, 58 ans, de Pompano Beach, en Floride, portait un couteau de huit pouces dans un étui sur sa hanche. La police lui a saisi le couteau entre ses attaques contre les policiers.

“Ses agressions violentes et répétées contre plusieurs policiers comptent parmi les pires attaques survenues ce jour-là”, a déclaré le procureur adjoint des États-Unis, Sean McCauley. a écrit dans un dossier judiciaire.

Le juge de district américain Jia Cobb a condamné Bonawitz à une peine de cinq ans d’emprisonnement suivie de trois ans de liberté surveillée, selon les archives judiciaires.

Le ministère de la Justice a recommandé une peine de prison de cinq ans et 11 mois pour Bonawitz, arrêté en janvier dernier. Il a plaidé coupable en août à trois chefs d’accusation : un chef de troubles civils et deux chefs d’agression contre la police.

Bonawitz a pris un bus de nuit pour Washington, DC, affrété pour que les partisans de Trump puissent assister à son rassemblement « Stop the Steal » près de la Maison Blanche le 6 janvier.

Bonawitz a été l’un des premiers émeutiers à pénétrer dans l’Upper West Plaza une fois que la foule a dépassé un cordon de police du côté nord. Il a sauté d’une scène construite pour l’investiture du président Joe Biden et s’est attaqué à deux policiers du Capitole. L’un d’eux, le sergent. Federico Ruiz a été grièvement blessé au cou, à l’épaule, aux genoux et au dos.

“Je pensais qu’il y avait de fortes chances que je puisse mourir sur place”, Ruiz écrit dans une lettre adressée au juge.

Ruiz, qui a pris sa retraite le mois dernier, a déclaré que les blessures infligées par Bonawitz avaient mis fin prématurément à sa carrière dans les forces de l’ordre.

“Bonawitz m’a condamné à perpétuité pour douleur et inconfort physiques, blessures corporelles et insécurité émotionnelle en conséquence directe de son agression contre moi”, a-t-il écrit.

Après que la police ait confisqué son couteau et l’ait relâché, Bonawitz a agressé quatre autres policiers en l’espace de sept secondes. Il a placé l’un des policiers dans une prise de tête et l’a soulevée du sol, l’étouffant.

“Les attaques de Bonawitz n’ont cessé que lorsque les policiers l’ont repoussé une seconde fois dans la foule et lui ont appliqué un agent chimique au visage”, a écrit le procureur.

Plus de 100 policiers ont été blessés pendant le siège. Plus de 1 200 accusés ont été inculpés de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Environ 900 personnes ont plaidé coupable ou ont été reconnues coupables à l’issue de procès. Plus de 750 personnes ont été condamnées, dont près de 500 à une peine d’emprisonnement, selon données compilées par Associated Press.

Des dizaines de dirigeants, membres et associés des Proud Boys ont été arrêtés le 6 janvier. Un jury a condamné l’ancien président national des Proud Boys Enrique Tarrio et trois lieutenants accusés de complot séditieux pour un complot manqué visant à arrêter par la force le transfert pacifique du pouvoir présidentiel de Trump à Biden après les élections de 2020.

Bonawitz n’est pas accusé d’avoir coordonné ses actions le 6 janvier avec d’autres Proud Boys. Mais il « a pleinement embrassé et incarné leur idéologie extrémiste antigouvernementale lorsqu’il a agressé six agents des forces de l’ordre qui se tenaient entre une foule et le processus démocratique », a écrit le procureur.

Les avocats de Bonawitz n’ont pas déposé publiquement de note de condamnation avant l’audience de mercredi. L’un de ses avocats n’a pas immédiatement répondu aux courriels et à un appel téléphonique sollicitant des commentaires.