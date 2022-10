Un émeutier du Capitole est emprisonné pour des attaques contre un journaliste et la police

WASHINGTON (AP) – Un homme de Pennsylvanie a été condamné vendredi à près de trois ans de prison pour avoir agressé un photographe de l’Associated Press et attaqué des policiers avec un pistolet paralysant lors de l’émeute du Capitole américain.

Alan Byerly a présenté ses excuses à ses victimes avant que le juge de district américain Randolph Moss ne le condamne à deux ans et 10 mois de prison suivis de trois ans de liberté surveillée. Byerly sera crédité des plus de 15 mois qu’il a déjà passés derrière les barreaux depuis son arrestation, selon ses avocats.

“Je ne suis pas allé à DC pour faire du mal à qui que ce soit”, a déclaré Byerly au juge.

Byerly, 55 ans, a plaidé coupable en juillet d’avoir agressé le photographe de l’AP John Minchillo, puis d’avoir activé un pistolet paralysant alors qu’il chargeait des policiers qui tentaient de retenir la foule qui s’était formée à l’extérieur du Capitole le 6 janvier 2021.

Byerly a déclaré qu’il était un “imbécile antagoniste” lorsqu’il a confronté les officiers. Il a également déclaré avoir agressé Minchillo après avoir entendu une voix dire: «C’est antifa. Sortez-le d’ici.

Minchillo portait une lanière avec le lettrage AP lorsque Byerly et d’autres émeutiers l’ont attaqué sur la terrasse inférieure ouest du Capitole, selon un dossier judiciaire accompagnant le plaidoyer de culpabilité de Byerly. Byerly a attrapé Minchillo, l’a poussé en arrière et l’a traîné vers une foule, selon le dossier. Un autre photographe de l’AP a capturé l’agression en vidéo.

“Je n’aurais jamais dû m’impliquer, et je suis profondément désolé pour mes actions”, a déclaré Byerly.

Les procureurs ont requis une peine d’au moins trois ans et 10 mois d’emprisonnement, suivie de trois ans de liberté surveillée. Les avocats de la défense ont demandé une peine inférieure à une fourchette estimée de 37 à 46 mois de prison.

Moss a déclaré qu’il pensait que Byerly avait vraiment des remords pour son rôle dans “l’assaut contre la démocratie” de la foule. Le juge a déclaré qu’il était clair que Byerly n’aurait pu blesser personne avec le pistolet paralysant bon marché qu’il avait apporté au Capitole, mais les officiers ne pouvaient pas le savoir étant donné le son qu’il produisait.

“Ils en ont clairement été effrayés”, a déclaré Moss. “Cela a sans aucun doute ajouté à la peur que les officiers ont ressentie ce jour-là.”

Minchillo “a dû être extrêmement effrayé aussi”, a ajouté le juge.

Aucune des victimes de Byerly n’a assisté à son audience de détermination de la peine.

Byerly a acheté le pistolet paralysant avant de se rendre de son domicile à Fleetwood, en Pennsylvanie, à Washington, DC, pour le rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier. côté du Capitole et a rejoint d’autres émeutiers en utilisant un panneau d’affichage en métal Trump comme bélier contre la police, ont déclaré les procureurs.

Plus tard, Byerly s’est approché des policiers derrière des supports à vélos et a déployé son pistolet paralysant. Après que les agents aient saisi le pistolet paralysant des mains de Byerly, il les a chargés, les a frappés et poussés et a attrapé la matraque d’un officier, ont déclaré les procureurs. L’un des officiers est tombé et a atterri sur ses mains en essayant de retenir Byerly.

Les avocats de la défense ont déclaré que le modèle de pistolet paralysant que Byerly avait acheté pour 24,99 $ était considéré comme de la “poubelle” par les experts en ingénierie.

“De plus, peu de temps après l’achat de l’appareil, M. Byerly l’avait accidentellement activé sur lui-même et savait donc qu’il ne pouvait pas causer de blessure ni même de douleur”, ont écrit les avocats de la défense dans un dossier judiciaire.

D’autres émeutiers l’ont aidé à échapper à la capture ce jour-là, mais Byerly a été arrêté en juillet 2021. Il a déclaré aux agents du FBI qu’il n’avait fait qu'”une chose stupide là-bas et c’était tout”, selon les procureurs.

“C’était une référence à la façon dont il a traité le journaliste et rien de plus”, ont-ils écrit dans un dossier judiciaire.

Byerly, charpentier de métier et père de quatre enfants, est toujours en détention depuis son arrestation il y a plus de 15 mois.

Environ 900 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Plus de 420 d’entre elles ont plaidé coupable, principalement pour des délits. Près de 300 ont été condamnés, dont environ la moitié ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à 10 ans, selon un examen des archives judiciaires par l’AP.

Plus de 100 policiers ont été blessés lors de l’émeute du 6 janvier. Plus de 270 accusés ont été accusés d’avoir agressé, résisté ou empêché des officiers ou des employés du Capitole, selon le ministère de la Justice. Byerly est l’un des nombreux accusés accusés d’avoir agressé des membres des médias ou d’avoir détruit leur équipement au Capitole.

Michael Kunzelman, Associated Press