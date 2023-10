Un émeutier du Capitole reconnu coupable a été abordé lundi par des responsables de l’application des lois fédérales devant un tribunal après avoir prétendument refusé de se rendre lorsqu’un juge fédéral a ordonné son emprisonnement en attendant la condamnation.

Vitali GossJankowski, 34 ans, a été vu arrêté de force par plus d’une demi-douzaine de Marshals américains, d’agents du FBI et d’agents de sécurité du tribunal dans un tribunal de Washington, DC. WUSA et Actualités CBS signalé.

La bagarre a immédiatement suivi la révocation par le juge de la libération de GossJankowski alors qu’il attendait sa condamnation pour plusieurs chefs d’accusation liés à sa participation à l’insurrection du 6 janvier à Washington. Cette décision est intervenue après que les procureurs fédéraux l’ont accusé d’avoir harcelé directement un agent des forces de l’ordre lié à son affaire et d’avoir fait des « déclarations intimidantes » en ligne sur d’autres agents des forces de l’ordre.

Image ouverte modale Vitali Gossjankowski est visible sur une photo partagée par les procureurs fédéraux comme preuve de sa participation à l’insurrection de 2021 au Capitole américain.

Un représentant du bureau du procureur américain à Washington a confirmé que des agents fédéraux l’avaient aidé à le maîtriser « pour assurer la sécurité de la salle d’audience ».

“Une enquête liée à sa conduite est en cours”, a déclaré au HuffPost le spécialiste des affaires publiques Daniel Ball.

Le juge de district américain Paul Friedman, en expliquant sa décision devant le tribunal lundi, a qualifié les publications de GossJankowski sur les réseaux sociaux d’« extrêmement troublantes et dangereuses » et a fait allusion à d’autres juges fédéraux à Washington qui ont été ciblés et ont eu besoin de sécurité en raison d’un comportement similaire, selon CBS. Nouvelles.

L’avocat de GossJankowski, Matthew J. Peed, a déclaré lundi dans un courriel adressé au HuffPost que la réaction de son client devant le tribunal n’était « pas du tout conforme » à son comportement passé. Il a qualifié cela de « moment déroutant et émouvant » et a insisté sur le fait que GossJankowski n’a jamais proféré de réelles menaces et qu’il est une « personne de principes ».

« L’ordonnance du juge était compréhensible, mais il convient de noter que le juge a déclaré officiellement qu’il était préoccupé par la façon dont *d’autres* membres de la communauté pourraient réagir aux messages en question, et non par le fait que M. GossJankowski représente lui-même un danger. » Peed a dit dans un e-mail. “M. GossJankowski est une personne de principe qui s’est prononcée contre la violence envers la police le 6 janvier, et il a été difficile pour lui d’être faussement accusé d’avoir utilisé une arme dangereuse contre la police – une accusation que le jury a rejetée.»

Les procureurs fédéraux ont présenté au juge des copies de messages texte et de publications sur les réseaux sociaux qui, selon eux, montraient GossJankowski harcelant et ciblant les forces de l’ordre fédérales alors qu’il était en liberté.

Les publications en ligne incluraient « des photographies de lieux, de véhicules et d’individus associés au FBI ». Les messages texte, qui auraient été envoyés depuis le numéro de téléphone portable de GossJankowski, contenaient des épithètes antisémites et racistes qui auraient été dirigées contre l’officier.