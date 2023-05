Un émeutier du Capitole américain photographié les pieds sur le bureau du bureau de Nancy Pelosi condamné à plus de 4 ans

Un homme de l’Arkansas qui a posé ses pieds sur un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, sur une photo largement diffusée de l’émeute du Capitole américain, a été condamné mercredi à plus de quatre ans de prison.

Richard (Bigo) Barnett est devenu l’un des visages de l’émeute du 6 janvier par les partisans du président de l’époque, Donald Trump, et le juge de district américain Christopher Cooper a déclaré en annonçant cette phrase que Barnett semblait parfois apprécier la notoriété.

« Tous les gens qui suivent » Bigo « ont besoin de savoir que les actions du 6 janvier ne peuvent pas être répétées sans de graves répercussions », a déclaré Cooper, faisant allusion à l’attention des médias et des médias sociaux suite à Barnett attirés après l’émeute.

La peine de 54 mois pour Barnett, un pompier à la retraite de Gravette, Ark., intervient après avoir été reconnu coupable au procès de huit chefs d’accusation, y compris des accusations de crime de désordre civil et d’obstruction à une procédure officielle, dans ce cas un 6 janvier 2021 , session du Congrès pour certifier la victoire de Joe Biden sur Trump à l’élection présidentielle de 2020.

REGARDER | Des images montrent des membres du Congrès aidant lors d’une émeute au Capitole des États-Unis : Nouvelles images de dirigeants du Congrès appelant à l’aide pendant le siège du Capitole Le comité du 6 janvier a présenté jeudi une nouvelle vidéo montrant des membres du Congrès, républicains et démocrates, essayant d’obtenir de l’aide alors que des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole américain. On entend la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dire: « Ils enfreignent la loi de différentes manières – très franchement à l’instigation du président des États-Unis. »

L’une des figures les plus mémorables de Riot

Les photos de Barnett allongé sur un bureau du bureau de Pelosi ont fait de lui l’une des figures les plus mémorables de l’émeute. Barnett, 63 ans, a témoigné qu’il « suivait le courant » et a pris la pose après que des photographes de presse lui aient dit « d’agir naturellement ».

Il a dit au juge qu’il regrettait de s’être joint à l’émeute, mais a déclaré que les procureurs voulaient qu’il ait « des remords pour des choses que je n’ai pas faites ».

« Le 6 janvier a été une journée traumatisante pour tout le monde, pas seulement pour les forces de l’ordre », a-t-il déclaré.

Barnett a juré de faire appel de sa condamnation. Il a témoigné au procès qu’il avait été entraîné avec la foule dans le Capitole et qu’il cherchait une salle de bain lorsqu’il est entré sans le savoir dans le bureau de Pelosi et a rencontré deux photographes de presse.

Cooper, cependant, a déclaré qu’il ne croyait pas que Barnett ait joué un rôle aussi passif.

Barnett arrive au tribunal fédéral de Washington, DC, en janvier. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

Il a été établi au procès que Barnett avait introduit au Capitole un pistolet paralysant avec des pointes, dissimulé dans une canne pliable. Barnett a également pris un morceau du courrier de Pelosi et a laissé une note disant: « Nancy, Bigo était là », ponctuant le message d’un juron sexiste.

Avant de quitter le Capitole, Barnett a utilisé un porte-voix pour prononcer un discours devant la foule en criant: « Nous avons repris notre maison et j’ai pris le bureau de Nancy Pelosi! » selon les procureurs.

Les procureurs ont également déclaré que Barnett avait depuis publié des « mensonges » sur les réseaux sociaux à propos du 6 janvier et minimisé son rôle.

« L’accusé croit toujours qu’il peut dire ou faire ce qu’il veut et si quelqu’un d’autre en est menacé, c’est son problème », a déclaré la procureure Alison Prout.

Plus de 1 000 personnes inculpées

L’avocat de la défense, Jonathan Gross, a déclaré que Barnett n’avait blessé personne ni endommagé des biens et qu’il était pointé du doigt parce que la photo l’avait rendu célèbre.

« M. Barnett ne devrait pas être puni parce que le gouvernement pense qu’il est un symbole », a-t-il déclaré.

La peine de Cooper était en deçà des sept ans environ demandés par les procureurs, bien que ce soit plus que la demande de ses avocats de la défense pour une peine de 12 mois.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute du Capitole. Un peu plus de 500 d’entre eux ont été condamnés. Plus de la moitié ont été condamnés à des peines de prison allant d’une semaine à plus de 14 ans.