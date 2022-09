Un émeutier du Capitole américain condamné à quatre ans de prison

Timothy Hale-Cusanelli, un ancien réserviste de l’armée et émeutier du Capitole américain qui a déclaré que le 6 janvier 2021 était “exaltant” et se sentait comme une “guerre civile”, a été condamné jeudi à quatre ans derrière les barreaux.

“C’est une peine importante”, a déclaré le juge de district Trevor McFadden. McFadden a fustigé Hale-Cusanelli pour ses “commentaires sexistes, racistes et antisémites” qui, selon le juge, ont motivé en partie ses actions ce jour-là.

Hale-Cusanelli, qui a été reconnu coupable en mai des cinq chefs d’accusation auxquels il était confronté, y compris le crime d’entrave à une procédure officielle, a déclaré au juge qu’il “ne reverrait plus jamais mon visage”.

“J’ai manqué de respect à mon uniforme” le 6 janvier, a ajouté Hale-Cusanelli, demandant grâce au juge. Il a également été condamné à trois ans de liberté surveillée et condamné à payer 2 000 $ en dédommagement.

Pendant l’émeute, la vidéo montre Hale-Cusanelli criant à la foule d'”avancer” avant de percer le Capitole américain lui-même, et signalant plus tard à d’autres émeutiers de le rejoindre à l’intérieur. Hale-Cusanelli a également tenté d’éloigner un autre émeutier d’un policier qui le détenait.

“Vous saviez absolument ce que vous et les autres faisiez”, a déclaré McFadden jeudi, ajoutant que Hale-Cusanelli avait menti lors de son témoignage au procès lorsqu’il a affirmé qu’il ne savait pas que le Congrès s’était réuni au Capitole, bien qu’il ait dit à son colocataire qu’il était juste à l’extérieur. les chambres de la Chambre pendant l’émeute.

McFadden a fustigé à plusieurs reprises Hale-Cusanelli pour ses commentaires racistes qui « normalisent la violence », soulignant la récente augmentation de la violence antisémite aux États-Unis.

Dans leur mémorandum de condamnation, les procureurs ont fait valoir que Hale-Cusanelli devrait être condamné à 78 mois derrière les barreaux et ont souligné son désir de guerre civile et de complots antisémites, affirmant que les Juifs contrôlaient les démocrates, le président Joe Biden et l’ensemble du gouvernement.

“Il est bien établi dans le dossier à ce stade que Hale-Cusanelli souscrit aux idéologies de la suprématie blanche et des sympathisants nazis qui alimentent son enthousiasme pour une autre guerre civile et ont formé la base de la décision préliminaire de cette Cour selon laquelle Hale-Cusanelli était un danger pour la communauté”, a écrit la procureure Kathryn Fifield.

“Ce que Hale-Cusanelli faisait le 6 janvier n’était pas de l’activisme”, a ajouté Fifield. “C’était le préambule de sa guerre civile.”

Au cours de son procès, l’avocat de la défense de Hale-Cusanelli, Jonathan Crisp, a déclaré au jury que son client disait simplement ces choses pour “agiter” les autres et “attirer l’attention”. Hale-Cusanelli a témoigné qu’il était à moitié juif et non antisémite.

Dans son mémorandum de condamnation, un autre avocat de Hale-Cusanelli, Nicholas Smith, a écrit que “l’éducation de son client ressemblait à quelque chose d’Oliver Twist” et qu’il avait été élevé par “des criminels de carrière” et des toxicomanes. Smith, dans son dossier, a demandé que Hale-Cusanelli soit condamné à 20 mois de prison avec peine purgée.

JAN. 6 LE TÉMOIN DU COMITÉ OBTIENT LA PROBATION

Stephen Ayres, qui a témoigné lors d’une des audiences publiques du comité restreint de la Chambre, a été condamné jeudi à deux ans de probation et 100 heures de travaux d’intérêt général.

Ayres avait plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite désordonnée dans un bâtiment restreint en juin et le gouvernement avait demandé deux mois d’incarcération lors de la condamnation.

Le juge de district John Bates, lors de la détermination de la peine, a crédité le témoignage d’Ayres lors de la détermination de sa peine, affirmant qu’Ayres “a montré de véritables remords et regrets et cela inclut de témoigner devant le comité restreint du 6 janvier”.

“Je tiens à m’excuser auprès de vous, du tribunal et du peuple américain”, a déclaré Ayres lors de son audience de détermination de la peine. “Je suis allé là-bas ce jour-là sans intention de causer de la violence ou quoi que ce soit du genre, mais j’ai été pris dans tout ce qui se passe en ligne, sur Facebook, ce qui, en fin de compte, m’a conduit dans la mauvaise direction.”

Lors de l’audience de juillet, Ayres a témoigné qu’il était “énervé” par le discours du président de l’époque, Donald Trump, et qu’il n’avait jamais prévu d’aller au Capitole, mais qu’il “suivait ce que (Trump) avait dit” lors de son discours sur Ellipse.

“Cela a changé ma vie, pas pour le bien, certainement pas pour le mieux”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il ne croyait plus aux mensonges de Trump sur les élections de 2020, mais a averti qu’il y a des millions de personnes qui le croient encore, ce qui constitue une menace pour les futures élections.