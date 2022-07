Un émeutier du 6 janvier présente ses excuses aux officiers après le témoignage de la Chambre

Un homme qui a rejoint la foule pro-Trump qui a attaqué le Capitole américain a présenté ses excuses mardi aux officiers qui protégeaient le bâtiment après avoir dit aux législateurs qu’il regrettait d’avoir été dupé par les mensonges de l’ancien président sur la fraude électorale.

Lors d’une audition devant le comité de la Chambre des États-Unis qui enquête sur l’insurrection, Stephen Ayres a témoigné qu’il s’était senti appelé par l’ancien président Donald Trump à venir à Washington.

Il a décrit avoir été balayé par les fausses affirmations de Trump et avoir cru alors qu’il marchait vers le Capitole le 6 janvier 2021 que Trump les rejoindrait là-bas et qu’il y avait encore une chance que l’élection soit annulée.

«J’avais l’impression d’avoir des oeillères pour chevaux. J’étais enfermé tout le temps », a déclaré Ayres, qui doit être condamné en septembre après avoir plaidé coupable à un délit dans l’émeute.

Son message aux autres : “Enlevez les oeillères, assurez-vous de prendre du recul et de voir ce qui se passe avant qu’il ne soit trop tard.”

“Cela a changé ma vie”, a-t-il déclaré. “Et pas pour le bien.”

Ayres, qui n’a été accusé d’aucune violence ou destruction le 6 janvier, a déclaré avoir travaillé pour une entreprise de cabinet dans le nord-est de l’Ohio pendant 20 ans, mais avoir perdu son emploi et vendu sa maison après l’émeute. Il était accompagné de sa femme à l’audience.

Après l’audience, Ayres a approché des officiers dans la salle du comité qui ont témoigné avoir été agressés verbalement et physiquement par la foule en colère. Ayres a présenté ses excuses pour ses actions aux agents de police du Capitole Aquilino Gonell et Harry Dunn, à l’agent de police métropolitaine Daniel Hodges et à l’ancien officier Michael Fanone.

Les officiers semblaient avoir des réponses différentes à la tentative d’Ayres de faire amende honorable.

Fanone a déclaré à l’Associated Press que ses excuses n’étaient pas nécessaires car “ça ne me fait pas de mal”. Hodges a déclaré sur CNN qu’il avait accepté ses excuses, ajoutant que “vous devez croire qu’il y a des gens qui peuvent changer”.

Gonell, qui a récemment découvert que les blessures qu’il a succombées le 6 janvier ne lui permettraient plus de faire partie de la force, a déclaré qu’il acceptait le sentiment d’Ayres, mais que cela ne représentait pas grand-chose.

“Il doit encore répondre de ce qu’il a fait légalement. Et à son Dieu. Alors c’est à lui de décider », a déclaré l’ancien sergent.

Dunn, qui ne s’est pas levé quand Ayres l’a approché, a déclaré qu’il n’acceptait pas ses excuses.

Le comité de la Chambre du 6 janvier qui enquête sur l’insurrection a cherché à utiliser le témoignage d’Ayres pour montrer comment le tweet de Trump du 19 décembre 2020 appelant ses partisans à Washington a mobilisé non seulement des groupes extrémistes d’extrême droite violents, mais aussi des Américains moyens à descendre sur la capitale nationale .

Ayres a décrit être un fidèle disciple de Trump sur les réseaux sociaux avant le 6 janvier et a déclaré qu’il estimait qu’il devait tenir compte de l’appel du président à venir à Washington, DC, pour le rassemblement «Stop the Steal».

“J’étais très contrarié, comme la plupart de ses partisans”, a déclaré Ayres, interrogé sur les revendications électorales infondées de Trump. Interrogé par la représentante Liz Cheney s’il croit toujours que l’élection a été volée, Ayres a répondu: “Pas tellement maintenant.”

Ayres a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre d’assaut le Capitole avant que le discours de Trump “n’énerve tout le monde”. Il avait cru que le président les rejoindrait au Capitole.

“En gros, nous ne faisions que suivre ce qu’il avait dit”, a déclaré Ayres.

Ayres a déclaré que lui et des amis qui l’accompagnaient à Washington avaient décidé de quitter le Capitole lorsque Trump avait envoyé un tweet demandant aux émeutiers de partir. Si Trump l’avait fait plus tôt dans la journée, “peut-être que nous ne serions pas dans une si mauvaise situation”, a déclaré Ayres.

Ayres a déclaré que cela le rendait fou que Trump continue de faire valoir ses fausses affirmations concernant les élections.

“Je m’accrochais à chaque mot qu’il disait”, a-t-il déclaré. “Tout ce qu’il publiait, je le suivais.”

Son témoignage fait écho aux paroles de nombreux émeutiers du Capitole qui ont exprimé des remords pour leurs crimes lors des audiences de détermination de la peine.

Il fait partie des quelque 840 personnes accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute du 6 janvier. Plus de 330 d’entre eux ont plaidé coupables, pour la plupart à des délits passibles de plus d’un an de prison. Plus de 200 ont été condamnés.

Dans son procès, Ayres a admis qu’il avait conduit de l’Ohio à Washington à la veille du rassemblement “Stop the Steal” pour protester contre la certification par le Congrès du décompte des voix du Collège électoral. Il est entré dans le Capitole par les portes de l’aile du Sénat et est resté à l’intérieur pendant environ 10 minutes, se joignant à d’autres émeutiers pour chanter.

Dans une publication sur Facebook quatre jours avant l’émeute, Ayres a joint une image d’une affiche qui disait “le président nous appelle à revenir à Washington le 6 janvier pour une grande manifestation”.

Dans un autre post sur Facebook avant l’émeute, il a écrit : « Les médias grand public, les médias sociaux, le parti démocrate, les tribunaux de la FISA, le juge en chef John Roberts, Joe Biden, Nancy Pelosi, etc… ont tous commis une TRAHISON contre un président américain en exercice ! !! Tous sont maintenant avertis par ‘We The People!’

____

Les journalistes d’Associated Press Farnoush Amiri, Mary Clare Jalonick et Nomaan Merchant ont contribué à ce rapport depuis Washington.

Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press