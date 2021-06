Un émeutier de Minneapolis OUBLIE LE NOM de l’homme au nom duquel il s’émeut…

Un manifestant de Minneapolis a assisté à une émeute contre un homme abattu par la police, mais il ne se souvenait pas du nom. Mais une fois rappelé qui est le nouveau martyr, il est allé devant la caméra pour dire à son intervieweur: « Souviens-toi de ce nom. »

Si la scène n’était pas déjà assez dystopique, le criminel présumé qui a été abattu par la police jeudi était Winston Smith, qui se trouve être le même nom que le protagoniste du roman de George Orwell. « 1984. »





Aussi sur rt.com

Les ‘Woke’ se réveillent. Les critiques de BLM dans la communauté noire sont de plus en plus nombreuses à mesure que la faille est exposée







Une vidéo de l’étrange rencontre lors de l’émeute de jeudi soir à Minneapolis a commencé avec l’homme non identifié disant hors caméra : « Reste ici, montre, tiens cet espace, évidemment car, je ne vais pas mentir, j’ai oublié son nom. » Une autre voix, appartenant apparemment à un journaliste du média alternatif Unicorn Riot, a ensuite déclaré : « Winston Smith. »

L’homme a ensuite remercié son intervieweur et a accepté de passer devant la caméra. « Juste pour que vous sachiez tous, la personne qui a été abattue là-bas, son nom est Winston Smith, » il a dit. « N’oubliez pas ce nom, Winston Smith. Dites son nom et assurez-vous que vous vous souvenez tous de cette merde parce que nous allons nous battre pour lui de la même manière que nous nous sommes battus pour George Floyd.

« Je ne vais pas mentir, j’ai oublié son nom », le militant Antifa ne se souvient pas pour qui il proteste à Minneapolis. pic.twitter.com/EqbFig7xFP – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 4 juin 2021

La mort de Floyd l’année dernière en garde à vue à Minneapolis a conduit à des manifestations de Black Lives Matter à travers les États-Unis, dont beaucoup sont devenues violentes. Au moins neuf personnes ont été tuées lors des manifestations de Black Lives Matter, et plusieurs autres ont été abattues lors d’incidents de pillage, dont le policier noir à la retraite David Dorn.

Le bilan des dégâts a été particulièrement lourd à Minneapolis et à Saint-Paul voisin, qui a subi les deuxièmes troubles civils les plus destructeurs de l’histoire des États-Unis, derrière l’émeute de Rodney King en 1992 à Los Angeles.

Lire la suite











Smith, un homme noir de 32 ans, a été abattu jeudi alors que des membres d’un groupe de travail des US Marshals tentaient de l’arrêter pour délit d’arme à feu. Il avait réclamé « guerre » après la mort de Floyd et a tiré sur des maréchaux depuis l’intérieur de son véhicule alors qu’ils tentaient de l’appréhender.

Smith a également encouragé les émeutiers à incendier les postes de police au milieu des troubles, déclarant dans l’un de ses messages : « Ne laissez jamais un autre poste de police survivre dans votre quartier. »

Smith aurait eu 20 arrestations antérieures à son dossier et était en probation pour une condamnation pour vol aggravé en 2017, ce qui l’a empêché de posséder légalement une arme à feu. « Nous avons aussi des armes à feu et un gilet pare-balles, ou nous devrions pouvoir les obtenir » a-t-il déclaré sur Facebook après le meurtre de Floyd. « Pourquoi ne pas simplement précipiter ces f ** k et commencer cette guerre qu’ils ne cessent de demander? » Smith a écrit.

Après la fusillade de Smith, des émeutiers du quartier Uptown de la ville ont vandalisé des bâtiments et pillé des commerces, a annoncé la police. Une benne à ordures a été incendiée dans la rue.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!