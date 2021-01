L’émeutier du MAGA qui a volé le lutrin du président de la Chambre Nancy Pelosi lors de violentes manifestations au Capitole la semaine dernière a été libéré lundi avec une caution de 25 000 dollars.

Le père de cinq enfants de Floride, Adam Christian Johnson, 36 ans, qui a été photographié lors de l’émeute chaotique de mercredi en sortant du Capitole avec le lutrin de Pelosi, a été libéré de prison vers 13 heures avec un bracelet de surveillance à la cheville.

Il avait été arrêté vendredi soir sur mandat fédéral et incarcéré dans le comté de Pinellas. Il fait face à trois chefs d’accusation d’entrée ou de séjour dans un bâtiment restreint sans autorisation légale, de vol de biens gouvernementaux et d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Johnson n’a pas encore plaidé pour les accusations, qui ont été déposées à Washington.

La chaire a été retrouvée le 7 janvier par un membre du personnel du Sénat dans le couloir rouge de l’aile du Sénat au large de la rotonde dans le bâtiment du Capitole. Il vaut plus de 1 000 dollars, selon le conservateur de la Chambre des représentants.

Dans les conditions de sa libération, il est contraint de porter un traceur GPS à la cheville, doit respecter un couvre-feu de 21 h 00 à 6 h 00, rendre son passeport et ses armes à feu, et est interdit de voyager en dehors du centre de la Floride.

S’adressant aux journalistes après sa libération, les avocats de Johnson ont déclaré que la photo de lui sortant du bâtiment du Capitole en souriant et en saluant les caméras avec le lutrin de Pelosi était un défi pour eux. « Je ne suis pas un magicien … alors oui, nous avons une photo de notre client qui semble être à l’intérieur du bâtiment fédéral avec la propriété du gouvernement », a déclaré l’avocat Daniel Eckart.

Johnson photographié ci-dessus dans un chapeau Trump souriant et saluant les caméras alors qu’il sort du bâtiment du Capitole portant le discours de 1000 $ de Nancy Pelosi lors de l’émeute de mercredi

«Je ne sais pas comment expliquer cela autrement, mais oui, ce serait un problème», a déclaré son avocat Daniel Eckart.

«C’est un cas grave. Toutes les personnes impliquées dans la prise d’assaut du Capitole la semaine dernière doivent être tenues pour responsables de leurs actions, y compris M. Johnson ‘, a déclaré le procureur adjoint américain Patrick Scruggs lors de l’audience de lundi, selon le Tampa Bay Times.

Les photos exclusives du Daily Mail montrent Johnson rentrant chez lui vers 17 heures lundi dans un SUV Porsche avec ses deux avocats, Daniel Eckart et David Bigney.

Rasé de près et arborant les cheveux mi-longs, Johnson portait un t-shirt blanc, un short et des tongs comme s’il venait de passer une journée à la plage voisine.

Il a cependant porté un traceur GPS sur sa cheville gauche, une condition pour sa libération jusqu’à une audience à Washington, DC, le 19 janvier, la veille de l’inauguration de Joe Biden.

Retour émotionnel à la maison: les photos exclusives du Daily Mail montrent Johnson rentrant chez lui vers 17 heures lundi dans un SUV Porsche avec ses deux avocats, Daniel Eckart et David Bigney

Home sweet home: Alors qu’il marchait penaud de la voiture à sa maison de 500000 $ à Parrish, en Floride, une femme à l’intérieur lui a ouvert la porte et Johnson est devenu ému quand il l’a vue. Après le départ des avocats, Johnson a refusé de se présenter.

Johnson est un diplômé en psychologie devenu fabricant de meubles. Il est marié à un médecin et est actuellement papa au foyer originaire de Bradenton, en Floride.

Vue de la maison de Johnson à 500000 $ à Parrish, en Floride

Après le départ des avocats, Johnson a refusé de se présenter.

Johnson aurait voyagé de Parrish dans le comté de Manatee, en Floride, à Washington DC mercredi pour rejoindre le rassemblement Stop the Steal cherchant à empêcher le Congrès de certifier les résultats de l’élection présidentielle. Des photos sur ses comptes de réseaux sociaux maintenant supprimés le montrent posant à côté d’un panneau indiquant « fermé à toutes les visites » à l’intérieur du bâtiment du Capitole

Il a partagé ces clichés sur Facebook montrant lui-même et d’autres partisans de Trump se rendant à Washington DC pour protester contre la session conjointe du Congrès pour protester contre les élections.

Johnson a partagé cette image de lui-même dans une foule près du Capitole sur sa page Facebook supprimée depuis

Il a déjà été confronté à la possession de marijuana et à la violation des accusations de probation, rapporte le journal.

Sur son Facebook, il a également dénigré les forces de l’ordre et le mouvement Black Lives Matter.