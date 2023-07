Un émeutier adolescent dit que la police française devrait porter des caméras corporelles pour rétablir la confiance | Nouvelles du monde

L’un des adolescents au milieu des émeutes à Paris a averti que la violence pourrait revenir à tout moment.

Le jeune de 17 ans, qui a rejoint le désordre deux nuits consécutives la semaine dernière, a accepté de nous rencontrer dans une petite rue de la banlieue parisienne.

Il a déclaré à Sky News que si la police était impliquée dans une autre fusillade similaire, elle éclaterait à nouveau.

« S’il y a un autre abus policier, je ne resterai pas dans ma chambre », a-t-il déclaré.

« Si la violence de la police augmente, alors notre violence augmentera. »

Des policiers patrouillent devant l'Arc de Triomphe pendant le désordre





Des manifestants bloquent une rue avec des poubelles à roulettes à l'extérieur de Paris.





Cela fait maintenant une semaine depuis la fusillade mortelle d’un jeune de 17 ans Nahel Merzouk qui a vu la violence éclater à Paris et s’étendre rapidement à d’autres villes et villages de France.

L’adolescent à qui nous avons parlé est l’un des ultra-fans du club de football du Paris Saint-Germain, mais a déclaré que le désordre n’était pas directement orchestré par d’autres supporters.

Il a rejoint une foule de plus d’un millier de fauteurs de troubles mercredi dernier à Nanterre, la banlieue où s’est produite la fusillade mortelle de la police, après avoir vu des vidéos sur Snapchat.

La nuit suivante, il a rejoint le désordre dans la banlieue nord d’Aubervilliers où un dépôt de bus a été incendié.

L’adolescent a déclaré qu’il n’avait pas pillé les magasins lui-même mais qu’il s’était senti « révolté » par la mort de Nahel et contraint d’agir.

Il a affirmé qu’il n’avait pas enfreint la loi et a déclaré que les émeutes étaient tout simplement inévitables après la fusillade mortelle.

Des vitrines de magasins ont été recouvertes de planches à Paris après que des troubles ont éclaté la semaine dernière





Il a également évoqué l’indignation du public face à l’attaque contre la maison d’un maire dans une banlieue sud de Paris où une voiture en feu a été conduite dans sa propriété.

Le maire l’a décrit comme une « tentative d’assassinat » et un haut responsable de la police a déclaré qu’ils étaient en « guerre » avec des émeutiers qui voulaient tuer ses officiers.

« Il n’y a aucun lien avec la mort de Nahel », a-t-il insisté.

« Tous ceux qui sont venus aux émeutes, tout le monde n’était pas d’accord avec ça (l’attaque).

« Personne n’a aimé ça, c’est un groupe très extrême avec très peu de gens (impliqués). »

La paix semble maintenant être revenue dans les quartiers qui ont connu le pire des émeutes et des pillages.

La police a déployé 45 000 agents dans les rues de France pour lutter contre la menace de nouveaux désordres.

Le manifestant de 17 ans a déclaré: « C’est la vie et nous nous battons pour plus de pouvoir, plus de droits, plus de justice mais c’est compliqué, ce problème ne se résoudra pas en un an ou un jour. »

Il a déclaré que la police portant régulièrement des caméras corporelles aiderait à rétablir la confiance entre les jeunes et les autorités.

« C’est la preuve que nous devons filmer chaque fois que la police vient voir les jeunes – avec cette vidéo, le prochain Nahel pourrait être sauvé. »

Lorsque nous lui avons demandé ce que les émeutes avaient réalisé, il s’est arrêté et a dit : « Nous ne savons pas, nous le saurons quand le policier sera jugé.

« Il y a beaucoup de combats à mener pour avoir justice dans ce pays. »