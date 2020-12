Les premiers camions ont commencé à monter à bord des ferries au port de Douvres pour traverser à nouveau la Manche jeudi, faisant un pas plus grand pour dégager un embouteillage dans le trafic de fret plus de 24 heures après que la France a levé une interdiction imposée par crainte d’une variante du virus en circulation. en Grande-Bretagne.

La circulation est restée lente jeudi matin, les chauffeurs de camion devant montrer la preuve d’un test de coronavirus négatif avant de monter à bord des ferries.

La fermeture brutale de la frontière a laissé des milliers de camions à destination de l’Europe bloqués dans et autour de Douvres, un lien commercial essentiel avec l’Europe en raison de la courte traversée vers la France, et beaucoup attendent dans leurs plates-formes depuis des jours. Mais il faudrait des jours pour éliminer les blocages, a déclaré Grant Shapps, le secrétaire britannique aux transports, selon le British Broadcasting Corporation. Environ 6 000 camions restent dans la zone, dont 4 000 garés dans un aéroport qui a été transformé en zone d’attente, a indiqué la BBC. Les conducteurs semblaient utiliser des cônes de signalisation pour écrire «Aide», The Guardian a rapporté.

Les ferries travaillant pour acheminer le fret et les chauffeurs vers l’Europe continentale navigueront à Noël et le lendemain de Noël, M. Shapps a dit, ajoutant que l’armée et les traceurs de contact travaillaient avec les pompiers français, qui avaient apporté 10 000 tests à Douvres, pour éliminer l’arriéré de la fermeture de la frontière. Essayant d’apaiser les craintes précédentes selon lesquelles certains conducteurs seraient piégés avant les vacances de Noël, M. Shapps a déclaré que les frontières de l’Eurotunnel, Douvres et Calais, en France, resteraient ouvertes jusqu’à Noël pour aider les transporteurs et les citoyens à rentrer chez eux.