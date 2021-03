Un embouteillage, considéré comme l’un des plus importants au monde, pourrait entraîner des pertes de plusieurs milliards. Un cargo de la taille d’un gratte-ciel coincé sur le canal de Suez en Égypte a encore mis en péril la navigation mondiale, car au moins 150 autres navires devant traverser la voie navigable cruciale sont restés au ralenti en attendant que l’obstacle se dégage, ont déclaré les autorités. Le conteneur a étouffé le trafic dans les deux sens le long du canal de Suez et a créé ce que l’on appelle le plus grand embouteillage maritime au monde. Le navire de 200 000 tonnes, nommé «Ever Given» et exploité par la société taïwanaise Evergreen Marine, a fini par loger sur le côté mardi après avoir été frappé par des vents violents. L’incident a fini par bloquer plusieurs navires de chaque côté sur l’une des routes maritimes les plus importantes.

Comment le navire est-il resté coincé?

L’incident a commencé mardi lorsque de forts vents ont soufflé dans la région et ont soulevé du sable le long des rives. L’étroitesse de la voie navigable et la difficulté à naviguer en raison de la mauvaise visibilité ont fait perdre à l’équipage le contrôle du navire qui a percuté latéralement un talus sablonneux. Les remorqueurs et les creuseurs n’ont jusqu’à présent pas réussi à déloger un énorme porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez mercredi.

Quelle est la perte impliquée?

Selon un rapport par la BBC, le navire retient des marchandises d’une valeur de 9,6 milliards de dollars (7 milliards de livres sterling) chaque jour que l’embouteillage n’est pas éliminé. Cela représente environ 400 millions de dollars par heure. De plus, le nettoyage du canal pourrait prendre des semaines.

Un rapport de Financial Express indique que le blocus pourrait entraîner des pertes de 9,6 milliards de dollars par jour, selon les estimations de Llyod’s List, un journal d’information sur les transports, basé à Londres. Le trafic vers l’ouest sur le canal vaut environ 5,1 milliards de dollars par jour et le trafic vers l’est vaut 4,5 milliards de dollars. Jusqu’à présent, le navire a bloqué le trafic pendant plus de 48 heures.

Un retard supplémentaire aggraverait la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, ce qui ralentirait la livraison de marchandises aux entreprises du Royaume-Uni et d’Europe. Pendant ce temps, les compagnies pétrolières commencent à se préparer au pire. Mercredi, les compagnies pétrolières ont suscité un regain d’intérêt pour réserver des pétroliers avec des options pour éviter le canal, alors qu’il y avait plusieurs offres d’espace sur les pipelines qui permettent de contourner complètement la voie navigable. Les experts suggèrent que la perturbation survient dans un contexte de volatilité des prix du pétrole. Il y a eu une flambée des prix plus tôt ce mois-ci en raison des réductions de la production saoudienne et plus tard, il y a eu une augmentation également due aux revers du programme européen de vaccin contre le coronavirus. Par conséquent, la perturbation pourrait entraîner une modification des prix du pétrole.