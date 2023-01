Un emblème aviaire – The New York Times

L’aigle qui a atterri au New York Times en tant que premier logo il y a 65 ans est venu d’un temps et d’un lieu lointains.

Arthur Hays Sulzberger (1891-1968), l’éditeur de l’époque, a repéré un aigle en pin de quatre pieds et demi de haut, sculpté vers 1740, à la galerie d’antiquités Pratt & Sons à Londres. Il l’a tellement aimée qu’il l’a achetée, importée et en a fait le symbole du Times, affirmant qu’elle « suggérait à la fois la paix et la force ». Joseph Schultz, le directeur artistique du journal, en a fait un emblème graphique, sur une série de cercles concentriques, entourés des mots “All the News That’s Fit to Print” et “Established 1851”, dans ce qui ressemble à la police Futura.

Le logo est apparu sur la page éditoriale tous les jours du 4 juin 1958 au 15 mars 1972 ; et sur les camions de livraison, la papeterie, la porcelaine, les pochettes d’allumettes et les briquets. Une version en fonte d’aluminium de 10 pieds de haut a été installée en 1960 sur la façade d’une imprimerie du Times à Manhattan qui a depuis été démolie. Le New York Times Store vend un sweat-shirt portant le logo pour 55 $. (Réduit de 85 $ !)