Un emballage sandwich retrouvé intact en Écosse après 29 ans prouve que le plastique ne va nulle part

Ce n’est un secret pour personne que le plastique n’est pas biodégradable et une découverte récente d’un emballage sandwich dans le parc national de Cairngorms en Écosse vient de montrer combien de temps il peut durer. Dans un récent post Facebook partagé par Mar Lodge Estate, une propriété du National Trust for Scotland, les téléspectateurs ont pu voir un emballage de sandwich de 1992 qui ne présentait toujours aucun signe de dégradation. La découverte du wrapper a été faite lors d’une opération de nettoyage dans la zone. L’emballage avait même ses détails imprimés intacts, qui indiquaient qu’il contenait un sandwich au jambon et aux tomates. La collation est faite de pain malté, de jambon en tranches, de tomates en tranches et de margarine. L’étiquette mentionnait en outre que le sandwich coûtait 1,09 £ et avait une date d’expiration du 23 mars 1992, ce qui en faisait plus de 29 ans.

Sous-titrant la photo, Mar Lodge Estate a écrit qu’ils avaient trouvé l’emballage de sandwich sous un rocher sur le domaine. Ils ont en outre écrit que même après 29 ans, le plastique est très intact et a profité de l’occasion pour dire aux gens que le plastique ne se biodégrade pas et reste très longtemps dans le paysage. Parlant de leur localité et de la beauté qu’elle essaie de préserver, Mar Lodge Estate a écrit qu’ils sont «un endroit très spécial et magnifique». Par conséquent, ils ont demandé aux gens de suivre le code d’accès extérieur écossais lorsqu’ils visitent la région et d’agir de manière responsable et de ramener tous les déchets à la maison.

Avec plus de 4000 partages depuis sa première publication sur Facebook plus tôt cette semaine, de nombreux internautes ont partagé leurs réactions à la publication. Un utilisateur a parlé de sa propre expérience de découverte d’un emballage en plastique vintage en écrivant: «J’ai déterré l’emballage d’une barre de lion des années 80 en creusant une fois dans le jardin d’un client, il était incroyablement bien conservé.»

Un autre a souligné comment l’habitude de jeter des déchets devrait être contrôlée pour maintenir la beauté d’un endroit: «J’étais récemment sur l’île de Wight. Je n’ai vu aucune litière nulle part et j’ai couvert au moins 2/3 de l’île. Tout se résume au respect et il est clair que certaines personnes ne respectent pas l’endroit où elles vivent ou visitent.

