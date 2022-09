LAS VEGAS (AP) – Un élu doit être formellement inculpé mardi de meurtre «prémédité» dans la mort au couteau d’un journaliste d’investigation de Las Vegas qui, selon les autorités, a griffé et s’est battu pour sa vie lorsqu’il a été attaqué devant son domicile.

Robert Telles doit faire face à un juge de Las Vegas dans le cadre d’une plainte pénale déposée lundi qui l’accuse d’avoir “guetté” Jeff German, journaliste du Las Vegas Review-Journal, avant l’attaque du 2 septembre.

German, 69 ans, a été poignardé sept fois, ont indiqué les autorités. Son corps a été retrouvé le lendemain matin.

Telles, 45 ans, administrateur public du comté de Clark et démocrate, a été arrêté le 7 septembre après que la police a lancé un appel à l’aide du public pour identifier une personne vue sur une vidéo de sécurité portant une chemise de travail orange et un chapeau de paille à large bord portant un sac à bandoulière et marchant vers la maison de German.

La police a également publié des images d’un SUV distinctif vu sur vidéo près du domicile de German, conduit par une personne portant une chemise orange.

Un photographe du Review-Journal a pris des photos le 6 septembre de Telles lavant le même type de véhicule dans son allée.

Un procureur a déclaré à un juge jeudi dernier que Telles avait laissé son propre téléphone portable à la maison et avait attendu dans un véhicule devant le domicile de German jusqu’à l’attaque, qui a été qualifiée de réponse planifiée aux articles que German a écrits sur “l’agitation et les dissensions internes” dans le bureau du comté. qui gère les biens des personnes décédées sans testament ni contacts familiaux.

Après la parution d’articles en mai faisant état d’intimidations administratives, de favoritisme et de la relation de Telles avec un membre du personnel subalterne, Telles a perdu sa candidature à la réélection lors de la primaire de juin. Les législateurs du comté ont également nommé un consultant pour traiter les plaintes concernant le leadership au sein du bureau.

Telles a reproché aux “anciens” d’avoir exagéré sa relation avec une employée et d’avoir faussement affirmé qu’il les avait maltraités.

German, journaliste de Las Vegas depuis 40 ans et largement respecté pour sa ténacité, travaillait sur des rapports de suivi sur Telles et le bureau de l’administrateur public à sa mort, ont déclaré ses collègues.

“Les articles publiés concernant une personnalité publique, le bureau de l’administrateur public, ont ruiné la carrière politique (de Telles), probablement son mariage, et c’est lui qui s’en est pris à la cause”, a déclaré le procureur adjoint en chef du comté de Clark, Richard Scow, à un juge la semaine dernière. .

La juge, la juge de paix de Las Vegas Elana Lee Graham, a qualifié le rapport de police détaillant l’attaque de “glaçant”. Elle a parlé de blessures défensives apparentes sur les bras de German et a déclaré que de l’ADN supposé provenir de Telles avait été trouvé sous les ongles de German.

“Il se battait pour sa vie”, a déclaré le juge.

Le procureur du district du comté de Clark, Steve Wolfson, a qualifié la mort de German de “brutale et dénuée de sens” et l’affaire contre Telles est importante pour la communauté. Une décision de demander ou non la peine de mort sera prise dans les mois à venir, a déclaré Wolfson.

La police a déclaré qu’un mandat de perquisition avait révélé des objets au domicile de Telles, notamment des chaussures tachées de sang et un chapeau de paille qui avait été découpé. Les autorités n’ont pas trouvé l’arme utilisée pour tuer l’Allemand.

Le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, un républicain candidat au poste de gouverneur en novembre, a déclaré que les enquêteurs tentaient d’améliorer la vidéo de sécurité qu’il a qualifiée de “déformée” mais qui pourrait montrer l’attaque.

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies au Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste couvrant les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et le crime organisé.

Telles était un avocat qui pratiquait le droit des successions et des successions avant d’être élu administrateur public en 2018, en remplacement d’un prédécesseur de trois mandats.

Le mandat de Telles expire le 31 décembre, mais les responsables du comté de Clark ont ​​déclaré qu’il était suspendu et banni des bureaux ou des biens du comté en attendant un examen de sa position d’élu.

Ken Ritter, l’Associated Press