Un éleveur donne une nouvelle vie au placenta en créant de l’art à partir de placentas de vache

Lorsque les clients entrent dans le magasin de la Dawson Creek Cannabis Company pour acheter de la marijuana, certains sont arrêtés net par ce qui ressemble à un cercueil rougeoyant grandeur nature au milieu du magasin.

Illuminé de l’intérieur, il ressemble à un cercueil en vitrail.

Mais c’est en fait une œuvre d’art fabriquée à partir de placentas de vache, créée par l’éleveur et artiste local Emilie Mattson.

“Cela soulève des sourcils”, a déclaré Mattson dans une interview avec CBC News sur la création d’art après la naissance. “Cela fait une petite étincelle. Certaines personnes sont totalement dégoûtées et s’en vont, horrifiées. Certaines sont stupéfaites.”

Emilie Mattson avec son fils, l’artiste Karl Mattson. (Matthieu Rivard/A contribué)

Mattson a déclaré qu’elle avait été inspirée pour la première fois par l’utilisation de ce médium artistique inhabituel pendant la saison de vêlage dans son ranch près de Rolla, en Colombie-Britannique, il y a plus de 20 ans.

En aidant à accoucher un veau dans sa grange par un temps glacial, elle a suspendu le placenta au-dessus d’une lumière au bord de la stalle.

“Nous aidons cette vache parce qu’elle a des problèmes, et je regarde et avec la lumière derrière elle, le placenta ressemble à un vitrail”, se souvient-elle.

À l’époque, Mattson dirigeait 300 têtes de bétail et élevait une famille à la ferme, mais était déjà un artiste travaillant dans la peinture et la sculpture.

Elle a rapidement commencé à expérimenter l’ajout de placenta préservé à son répertoire. Conservé dans une saumure spéciale, elle dit que le placenta sèche comme du parchemin ou du cuir, préservant des couleurs spectaculaires.

Emilie Mattson sur son ranch près de Dawson Creek, en Colombie-Britannique (Donna Kane/A contribué)

La saison de vêlage lui a donné un approvisionnement abondant. Alors qu’elle a dit que ses voisins du pays des ranchs étaient d’abord dédaigneux, ils ont finalement commencé à conserver les placentas de leurs propres animaux et “les ont amenés dans des seaux” pour compléter ses réserves.

Même le vétérinaire local a contribué, dit-elle.

Mattson a depuis utilisé des placentas dans plusieurs de ses pièces multimédias.

Pour l’œuvre en forme de cercueil qu’elle appelle La boîte aux trésorsqui lui a pris deux ans à faire, elle a étiré le placenta sur une armature métallique soutenue par un châssis bien usé.

Aujourd’hui, il occupe une place de choix dans un dispensaire de cannabis à 20 minutes de route de son ranch.

Matthew Rivard, propriétaire de Dawson Creek Cannabis Company, qui fait la promotion d’artistes locaux dans son magasin, a déclaré que les œuvres de Mattson étaient “captivantes, époustouflantes et aux couleurs brillantes”.

Les clients sont curieux de connaître l’œuvre d’art «captivante» fabriquée à partir de placenta de vache, a déclaré le propriétaire d’un magasin de cannabis, Matthew Rivard, qui utilise son entreprise de Dawson Creek pour présenter le travail d’artistes locaux. (Matthieu Rivard/Contribution)

Il dit que la pièce est révélatrice pour les habitants qui viennent acheter un joint pré-roulé ou des gommes au THC.

“Vous voyez certainement des clients entrer, des gens qui sortent juste du travail. Peut-être qu’ils travaillent au magasin de pneus et qu’ils entrent et qu’ils s’arrêtent et regardent la pièce et disent:” Oh mon Dieu “. Tout le monde a une réaction.

“Ils pensent que c’est du vitrail, puis ils regardent de plus près. Ils voient un petit grain de paille dans le placenta. Certains disent : “Oh oui, je peux voir la vie et la mort.””

L’art de Mattson, y compris la peinture plus conventionnelle, a été exposé dans des expositions-concours pendant des années.

Son art a fait l’objet de critiques dans des publications aussi diverses que Bœuf en C.-B. — un magazine de la BC Cattlemen’s Association — et le périodique culturel Espace Sculpture.

« Ces naissances aux couleurs éclatantes sont à la fois un symbole et une corvée », écrit la critique d’art Paula Gustafson dans Espace Sculpture en 2001, examinant l’une des pièces de placenta de Mattson lors de l’émission Artropolis 2001 tenue aux studios de la CBC à Vancouver.

“[They represent] … le miracle et le mystère de la naissance et l’acte sacré et violent du travail.”

Pour Mattson, le placenta, qui nourrit le bébé dans l’utérus, est “le début de tout”.

“C’est le maintien de la vie. … Si ce n’était pas pour le placenta, nous n’existerions pas”, a-t-elle déclaré.