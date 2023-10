Un éleveur de porcs tueur perd une grande partie de sa fortune au profit de son ex-femme, une « paria sociale »

Un juge de la Haute Cour a statué que l’ex-femme d’un éleveur de porcs meurtrier devrait gagner la majeure partie de sa fortune d’un million de livres sterling grâce à son divorce après qu’elle soit devenue une « paria sociale ».

Le riche éleveur de porcs James Seales purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable du meurtre de Philip Strickland avec un fusil de chasse en 2012.

Alison Seales, 55 ans, qui était avec son mari depuis 19 ans, a déclaré à un juge de la Haute Cour qu’elle était « terrifiée » par son ex violent et qu’elle était « psychologiquement marquée par ses nombreuses années de vie dans une relation abusive » avec lui avant son mariage. incarcération.

Aujourd’hui, le juge Evan Bell lui a remis une part de 750 000 £ de leur fortune d’un million de livres sterling après avoir jugé que la « conduite » de Seales dans « la commission d’un meurtre » devrait lui permettre de recevoir une part moindre de l’argent familial maintenant que le divorce est prononcé. en cours de finalisation.

Strickland, 36 ans, de Comber, Co Down, en Irlande du Nord, a été tué dans la soirée du 11 janvier 2012, lorsqu’il a reçu une balle dans la jambe et au visage avec un fusil de chasse.

Seales, 66 ans, de Raffrey, Co Down, a toujours nié avoir été sur les lieux du meurtre et a déclaré qu’il était chez lui en train de regarder Emmerdale, mais le jury a rejeté sa demande et l’a reconnu coupable de meurtre et de possession intentionnelle d’un fusil de chasse.

Neuf ans après avoir été condamné, Seales s’est représenté lui-même lors d’une audience de divorce le mois dernier, au cours de laquelle KC Adele O’Grady, sa femme, a demandé au juge maître Evan Bell de lui remettre une part inhabituellement importante de la fortune familiale, car son mari est un tueur.

« Psychologiquement marqué »

Mme O’Grady a demandé au juge de prendre en compte la « conduite » meurtrière du mari ainsi que l’effet négatif que Mme Seales dit avoir eu sur elle en vivant une relation avec lui.

Le juge Bell, siégeant à la division de la famille de la Haute Cour d’Irlande du Nord, a déclaré dans sa décision que Mme Seales souffrait de symptômes liés au trouble de stress post-traumatique.

« Le témoignage de son médecin indiquait qu’il ne faisait aucun doute que l’épouse avait été psychologiquement marquée par ses nombreuses années de vie dans une relation abusive », a-t-il poursuivi.

« Elle reste terrifiée par son mari et par le fait qu’il puisse persuader les autres de lui faire du mal physiquement. »

Le juge a déclaré que Seales souhaitait partager leur richesse 50/50 « compte tenu de la durée du mariage », ajoutant : « Le mari a considéré que… je ne devrais pas prendre en compte sa condamnation pénale pour meurtre et les conséquences qui, selon la femme, en découlaient. il.

« Deuxièmement, le mari a également nié toute violence domestique envers sa femme. »

Le juge a conclu que l’épouse avait subi des violences conjugales de la part de Seales, soulignant que lors de son procès pour meurtre, ses fils avaient dit au juge qu’il était « un petit homme en colère », estimant qu’ils « avaient tous les deux une vie misérable ». enfance sous la coupe de ton père intimidateur et dominateur ».

« Jamais raison depuis »

Lors de son témoignage, M. Seales a refusé d’accepter que sa condamnation aurait eu un « effet dévastateur » sur sa femme ou qu’elle était devenue une « paria sociale » dans sa région.

Cependant, le juge Bell a déclaré : « Je suis également convaincu que la condamnation du mari et ses conséquences ont eu un impact profond sur la capacité de la femme à gagner sa vie. Elle a témoigné qu’elle n’était pas en mesure de travailler en raison de son anxiété.

« À un moment donné, elle a effectivement trouvé un emploi, mais elle a dit qu’elle ‘était tombée en morceaux’. Il lui est même difficile de quitter la maison à moins d’être accompagnée par quelqu’un d’autre.

« Après l’arrestation de son mari, elle a fait une dépression nerveuse et se considère comme « depuis, elle n’a plus jamais eu raison ». Elle a déclaré au tribunal que la vie n’existait plus depuis lors.

« L’absence d’emploi rémunérateur rendrait évidemment difficile pour elle l’obtention d’un prêt hypothécaire à l’avenir. Sans surprise, elle souhaite quitter le domicile conjugal actuel.

« Cette affaire est, à mon avis, l’exemple paradigmatique d’une affaire de conduite dans laquelle la conduite du mari est si scandaleuse qu’il serait totalement inéquitable de l’ignorer. Je suis donc obligé de prendre en compte les deux aspects de la conduite matrimoniale du mari dans le partage des biens matrimoniaux.

Le juge a ordonné que les 188 000 £ en espèces actuellement détenus par les avocats soient immédiatement remis à l’épouse.

