Un éleveur américain emprisonné pour avoir accusé des entreprises de 244 millions de dollars pour s’occuper de bétail qui n’existait pas

Hans Neleman/Getty Images

Un éleveur a facturé à Tyson et à une autre entreprise 244 millions de dollars pour s’occuper de bétail qui n’existait pas.

Il a plaidé coupable aux accusations l’année dernière, notamment l’envoi de factures frauduleuses.

Un juge de district a condamné l’éleveur basé à Washington à 11 ans de prison.

Un éleveur a été condamné à 11 ans de prison, à la suite d’accusations selon lesquelles il aurait accusé Tyson Foods et une autre société de 244 millions de dollars pour s’occuper de centaines de milliers de bovins qui n’existaient pas.

Le ministère de la Justice a dit Cody Easterday, qui possédait Easterday Ranches à Pasco, Washington, avait fraudé les entreprises pendant des années.

Easterday Ranches avait conclu des accords dans lesquels elle achèterait et nourrirait du bétail, et les deux sociétés lui en avanceraient les coûts. Easterday rembourserait alors ces coûts une fois que le bétail aurait été abattu et vendu, a déclaré le DOJ.

Dans le cadre des accords avec Tyson, conclus pour la première fois en 2014, Easterday Ranches a facturé à Tyson deux fois par mois les coûts associés à la croissance du bétail jusqu’au poids du marché jusqu’à ce qu’il soit envoyé à l’abattage à l’usine de Tyson à Pasco, a déclaré le DOJ. Dans des accords similaires avec la deuxième société, que le DOJ n’a pas nommé, Easterday Ranches a accepté d’élever le bétail jusqu’à ce qu’il soit prêt pour l’abattage en échange de l’autre société qui lui avance des fonds et de l’argent pour acheter de la nourriture.

Mais entre 2016 et 2020, Easterday a soumis “des factures fausses et frauduleuses” pour les prétendus coûts d’achat et d’alimentation de plus de 265 000 bovins que son ranch n’a pas achetés et “qui n’existaient pas réellement”, a déclaré le DOJ.

Cela comprenait l’envoi de fausses factures à Tyson en mai 2020 demandant le paiement de 5,3 millions de dollars pour environ 6300 têtes de bétail qu’il n’avait jamais achetées, le DOJ a dit.

Au total, Tyson a payé Easterday Ranches plus de 233 millions de dollars pour le bétail “fantôme” et l’autre société a payé 11 millions de dollars.

Selon le DOJ, Easterday a utilisé le produit de la fraude pour son usage personnel et également au profit de son entreprise, notamment pour couvrir environ 200 millions de dollars de pertes de négociation de contrats à terme sur matières premières qu’il avait subies.

Easterday a également fraudé le groupe CME en soumettant des documents falsifiés, a déclaré le DOJ.

Easterday a été accusé de fraude électronique Mars 2021 et a plaidé coupable plus tard ce mois-lày compris le remboursement des 244 millions de dollars aux entreprises en restitution.

Le juge en chef, Stanley Bastian, a condamné le jour de Pâques Mardi à 11 ans de prison et a déclaré que l’affaire impliquait “le plus grand vol ou fraude que j’ai vu dans ma carrière”.

La revue du porte-parole a cité son avocat, Carl Oreskovich, disant que la phrase “nous a coupé le souffle”.

“Nous nous attendions à quelque chose de différent”, a déclaré Oreskovich.

En 2020, Easterday Ranches comptait plus de 90 kilomètres carrés de terres agricoles, 150 employés, des revenus de plus de 250 millions de dollars, et même un avion privé et un hangar, selon le bureau du procureur américain pour le district est de Washington.

Easterday Ranches et une autre de ses entreprises, Easterday Farms, les deux ont fait faillite peu de temps après la découverte de la fraude. Au cours des 18 mois suivants, les sociétés et leurs actifs – y compris l’immobilier, le matériel agricole et les avions – ont été liquidés et Tyson et l’autre société ont pu récupérer environ 65 millions de dollars grâce à la procédure de faillite.