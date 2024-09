Un élève repéré avec une arme à feu dans les toilettes déclenche un confinement au lycée de Lake Brantley, selon des sources – WFTV

ALTAMONTE SPRINGS, Floride — Deux étudiants ont repéré un autre étudiant avec une arme à feu sur le campus de Lake Brantley High School avant qu’un verrouillage ne soit décrété mercredi matin, ont indiqué des sources à Channel 9.

Les étudiants ont vu un autre étudiant entrer dans une salle de bain avec un sac à dos et un gant noir.

Les étudiants ont pensé qu’il avait l’air suspect à cause du gant noir et l’ont suivi dans la salle de bain.

Une fois à l’intérieur, ils l’ont vu sortir une arme d’un sac à dos parce que la porte des toilettes était légèrement ouverte.

Les deux étudiants sont allés dans leur classe et ont partagé ce qu’ils avaient vu.

Un agent des ressources scolaires a alors confronté l’élève et a trouvé l’arme non chargée dans son cartable.

La source a déclaré à Channel 9 que l’étudiant avait été arrêté et que l’école avait été placée en état de verrouillage jaune, interdisant à quiconque d’entrer ou de sortir de l’école.

Les élèves et le personnel ont été enfermés dans leurs salles de classe tandis que la police et les agents K9 fouillaient l’école.

Certains parents se sont rendus à l’école pendant le confinement, et certains sont devenus émotifs face aux restrictions du confinement.

Le confinement a ensuite été levé et aucun étudiant ni membre du personnel n’a été blessé.

Les étudiants ont été autorisés à rester ou à quitter l’école après l’incident.

Le directeur du lycée de Lake Brantley, Brian Blasewitz, a publié la déclaration suivante après la levée du confinement :

« Tout d’abord, merci. En tant que parent et directeur de votre école, je comprends la frustration et la peur, mais votre coopération nous aide à assurer la sécurité de notre campus et permet aux forces de l’ordre de sécuriser notre campus et d’assurer la sécurité de tous. Bien que nous ne puissions pas partager de détails précis en raison du fait que cet individu est mineur, nous pouvons confirmer qu’une arme non chargée a été trouvée et qu’une arrestation a été effectuée, des mesures disciplinaires appropriées ont été prises à ce stade. Nos partenaires chargés de l’application de la loi ont effectué une fouille du campus, y compris l’utilisation de notre K9 de détection d’armes, et aucune autre arme n’a été trouvée. Ils ont jugé que le campus était propre, le code jaune a été levé et les activités scolaires se poursuivront comme d’habitude. »

Le lycée Lake Brantley a également publié mardi une déclaration concernant ce qu’il a qualifié de menace potentielle « non crédible ».

Les responsables de l’école n’ont pas précisé si la menace « non crédible » de mardi était liée à l’arme retrouvée sur le campus mercredi.

