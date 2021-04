KNOXVILLE, Tennessee – Un étudiant a été tué et un policier a été blessé lorsque des coups de feu ont éclaté lundi dans un lycée de l’est du Tennessee.

La fusillade a eu lieu vers 15 h 15 après que la police a répondu à l’appel d’un étudiant armé de sexe masculin enfermé dans une salle de bain de l’école secondaire Austin-East Magnet. Lorsque les agents sont entrés dans la salle de bain, l’étudiant a tiré sur eux, frappant un policier. Il a été touché et tué par des tirs de retour de la police, ont indiqué les autorités.

Le chef de la police de Knoxville, Eve Thomas, a déclaré que l’officier qui avait été abattu était dans un état grave et avait subi une intervention chirurgicale lundi soir.

« C’était juste très effrayant », a déclaré Thomas. « Tout d’abord, d’entendre que nous avons un officier à terre, et deuxièmement que c’était dans une école.

« C’est un triste jour, pour Knoxville, dans notre communauté et notre service de police. »

La police et les secouristes ont inondé le quartier vers 15 heures et ont bloqué l’accès à l’école et à certaines parties du quartier.

Evetty Satterfield, membre du conseil scolaire du comté de Knox, a été le premier fonctionnaire à confirmer qu’un élève avait été tué. Satterfield a traversé la route vers une foule de journalistes, de manifestants et de spectateurs après l’incident.

«Nous avons eu un officier qui a été abattu. Il est à l’hôpital en convalescence », a-t-elle dit. «Nous avons un étudiant décédé.»

Le bureau d’enquête du Tennessee a publié plus d’informations lors d’une conférence de presse lundi soir, notamment que l’étudiant avait été déclaré mort sur les lieux.

«Nous avons passé beaucoup de temps quand j’étais ici, passé beaucoup de temps à travailler à Austin-East et vous savez, j’ai de très bons souvenirs d’interactions avec les étudiants là-bas et le personnel là-bas, donc c’est difficile, « , A déclaré le directeur du TBI, David Rausch. « Ma prière est que la communauté se réunisse, vous savez, ne laissez pas cela créer des divisions. Réunissez-vous. Continuons à travailler. »

Le représentant d’État Sam McKenzie, qui représente le district et est allé à l’école, a déclaré dans un communiqué: «Je ne peux pas décrire ma tristesse comme un autre acte horrible de violence armée qui s’est produit dans ma communauté», exhortant la communauté à «Récupérez le caractère sacré de notre quartier bien-aimé.»

Le gouverneur républicain Bill Lee a signé la semaine dernière une loi qui ferait du Tennessee le dernier État à autoriser bientôt la plupart des adultes de 21 ans et plus à porter des armes de poing – ouvertement ou dissimulé – sans avoir préalablement effectué une vérification des antécédents et une formation. Lee a soutenu la législation malgré les objections des groupes d’application de la loi, qui ont fait valoir que le système de permis existant de l’État fournissait une garantie importante pour savoir qui devrait ou ne devrait pas porter une arme à feu.

La loi, qui ne s’applique pas aux armes d’épaule, entrera en vigueur le 1er juillet.

La fusillade survient au milieu d’une rafale d’autres incidents très médiatisés de violence armée, notamment des fusillades de masse à Boulder, Colorado, dans la région d’Atlanta et à Orange, en Californie.

Ces derniers mois, la mort par balle de quatre adolescents de Knoxville est devenue le cri de ralliement des membres de la communauté qui poussent à mettre fin à la violence armée.

Justin Taylor, un étudiant d’Austin-East âgé de 15 ans, est décédé le 27 janvier après que la police a déclaré qu’un garçon de 17 ans l’avait accidentellement abattu alors qu’ils étaient tous les deux à l’intérieur d’une voiture. Les enquêteurs ont rapidement arrêté le jeune homme de 17 ans pour homicide par négligence criminelle.

Un autre adolescent, Stanley Freeman Jr., 16 ans, a été tué par balle sur l’avenue Tarleton alors qu’il rentrait de l’école en voiture le 12 février. Deux garçons de 14 et 16 ans ont été accusés de lui avoir tiré dessus.

Janaria Muhammad, une recrue de 15 ans à Austin-East, a été retrouvée abattue à l’extérieur de la maison où elle vivait le 16 février.

Jamarion «Lil Dada» Gillette, 15 ans, est décédée après avoir été abattue le 9 mars. Une femme l’a trouvé blessé sur Cherokee Trail à South Knoxville, près du centre médical de l’Université du Tennessee, et a emmené l’adolescent dans cet hôpital. Il y mourut tôt le 10 mars.