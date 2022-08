Un élève de troisième année de Joliet est arrivé à son premier jour d’école dans un camion de pompiers – Shaw Local

William Zaffino, huit ans, est arrivé à l’école avec une escorte officielle mercredi – le service d’incendie de Joliet.

Angel Mutz de Joliet et mère de William, a déclaré que sa famille avait assisté au Kidz Fest de Joliet cette année au centre-ville de Joliet.

Assister à l’événement familial, qui comprenait des spectacles, des promenades à poney, une ferme pour enfants et des spectacles de magie, est une tradition pour eux, a déclaré Mutz.

Là-bas, Mutz a inscrit William à un concours gratuit pour les enfants qui vivent et fréquentent l’école à Joliet: un trajet gratuit à l’école sur un camion de pompiers.

Mutz a déclaré que William voulait vraiment gagner. Mais personne ne s’attendait à ce qu’il le fasse. Et l’appel téléphonique très attendu est en fait allé sur sa messagerie vocale, a déclaré Mutz.

“Nous étions en fait en vacances en randonnée dans la forêt arcadienne du Michigan”, a déclaré Mutz.

La famille passait du temps à Arcadia Dunes: The CS Mott Nature Preserve, a déclaré Mutz.

Le premier jour d’école de William était mercredi en troisième année à l’Académie Eisenhower de Joliet. Et il est monté fièrement devant tous ses amis dans le camion de pompiers.

L’élève de troisième année William Zaffino a remporté un tirage au sort pour faire un tour dans un camion de pompiers à son premier jour d’école à l’Académie Eisenhower à Joliet, le mercredi 17 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le service d’incendie de Joliet l’avait récupéré devant sa maison à 7 h 30. Et William s’était levé tôt et prêt, a déclaré Mutz.

“Maintenant, aujourd’hui était une toute autre histoire”, a déclaré Mutz jeudi.

Le chef des pompiers de Joliet, Greg Blaskey, a déclaré que le service d’incendie de Joliet offrait le «Ride to School on a Fire Truck» aux écoles locales, aux églises et aux organisations à but non lucratif pour des événements de collecte de fonds depuis plus de 15 ans.

“C’est une excellente occasion pour les pompiers de soutenir notre communauté et d’offrir une expérience formidable à un enfant”, a déclaré Blaskey dans un message texte.

Priscilla Cordero, directrice exécutive du Joliet City Center Partnership, a déclaré que le concours visait à encourager davantage de familles à assister au Kidz Fest.

“Nous n’aurions pas pu le faire sans la coopération du service d’incendie de Joliet”, a déclaré Cordero.

Mutz a déclaré que William était assis sur le porche en attendant le camion de pompiers. Ses amis de l’autre côté de la rue et certains des voisins ont attendu avec lui, a-t-elle dit.

“Nous vivons dans une petite rue sans issue, donc c’était très excitant”, a déclaré Mutz.

Le chef du bataillon du service d’incendie de Joliet, John Koch, accueille William Zaffino. William a remporté un tirage au sort pour faire un tour dans un camion de pompiers à son premier jour d’école à l’Académie Eisenhower à Joliet, le mercredi 17 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Mutz a déclaré qu’elle avait guidé le chemin de Washington Street jusqu’à l’école pour aider à guider le camion de pompiers vers le meilleur endroit, afin de ne pas interférer avec le flux de parents déposant leurs enfants, a-t-elle déclaré.

« Nous avons été coincés par un train double ; nous en avons tous ri », a déclaré Mutz.

Mutz a déclaré que William avait dit à ses amis à l’école qu ‘«il devait tirer le klaxon». Il n’a pas partagé beaucoup de détails sur son premier voyage dans un camion de pompiers, mais le partage n’était pas nécessaire.

“Vous pouviez le dire par son sourire”, a déclaré Mutz. “Il avait un très grand sourire. Il était super fromage.

William a dit qu’il avait klaxonné deux fois et que tous ses amis “pensaient que c’était cool” qu’il conduisait un camion de pompiers.

Mais il ne veut pas être pompier un jour. Il veut être ingénieur.

“Parce que j’aime construire des choses”, a déclaré William.

Mutz a dit qu’elle était reconnaissante envers le City Center Partnership et le service d’incendie de Joliet d’avoir offert à William une si belle expérience lors de son premier jour d’école.

“William est un bon garçon, et je suis content qu’il ait gagné”, a déclaré Mutz. “C’est très apprécié.”