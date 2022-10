Un élève de Seneca High jouera de la flûte dans le National FFA Band – Shaw Local

Tynan Justice, membre du chapitre Seneca FFA, sera sur scène et sous les projecteurs du 26 au 29 octobre lors de la convention et exposition nationale FFA 2022 à Indianapolis.

Justice, étudiant en deuxième année et fils de Thomas et Tracy Justice, a été sélectionné pour jouer de la flûte dans le National FFA Band.

Justice a soumis une cassette d’audition et a été sélectionné pour aider à apporter un équilibre instrumental complet au groupe parmi un groupe de candidats à l’échelle nationale.

Le National FFA Band se produira plusieurs fois lors de la convention et de l’exposition nationales. Justice rejoindra les autres membres du groupe à Indianapolis pour les répétitions trois jours avant le début de la convention et de l’exposition.

Corteva Agriscience parraine le National FFA Band.

L’Organisation nationale FFA est une organisation nationale de développement du leadership des jeunes basée dans les écoles et comptant plus de 735 000 étudiants membres dans le cadre de 8 817 chapitres locaux de la FFA dans les 50 États et à Porto Rico.