Un élève de quatrième année de l’Oregon détaille son expérience personnelle de racisme au conseil municipal après avoir menacé le maire

Un enfant noir de 10 ans a occupé le devant de la scène lors d’une réunion du conseil municipal de l’Oregon après un crime racial potentiel dans lequel un raton laveur mort a été laissé devant le bureau du maire de Redmond.

L’incident s’est produit le 5 juin, lorsque le maire Ed Fitch est arrivé à son cabinet d’avocats pour trouver « un panneau avec un langage intimidant et un raton laveur mort avait été laissé sur la porte d’entrée de son bureau » – mentionnant M. Fitch et le seul membre noir du conseil, Clifford Evelyn, selon la police de Redmond. La ville d’un peu moins de 36 500 habitants, à environ trois heures de route au sud-est de Portland, est à près de 90% blanche, selon le recensement de 2020.

La découverte au bureau de M. Finch faisait l’objet d’une enquête en tant que crime de partialité potentiel au 2e degré, défini comme « lorsqu’une personne altère ou interfère avec un bien, n’ayant aucun droit de le faire ni motif raisonnable de croire que la personne a un tel droit, avec l’intention de causer des inconvénients substantiels à une autre personne en raison de la perception qu’elle a de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de son identité, de son orientation sexuelle, de son handicap ou de son origine nationale », a déclaré la police.

M. Clifford a abordé l’incident lors d’une réunion du conseil mardi, l’appelant dans une déclaration préparée « un acte lâche » rappelant « quelque chose des années 1950 et 1960 », selon La bête quotidienne – mais c’était un élève de quatrième année local dont les mots ont vraiment résonné auprès des participants et d’un public beaucoup plus large.

Gavin Alston, 10 ans, a accompagné ses parents à la réunion et a lu un discours qu’il avait lui aussi préparé – expliquant comment, dans une autre école en troisième année, « je me sentais à ma place ».

« Maintenant, je suis quatrième », a-t-il poursuivi. « Beaucoup de gens m’ont appelé le mot n ou un singe, même » Black Boy « . Une fille m’a dit : « Je te frapperais bien, mais ça s’appelle de la maltraitance animale ». On ne devrait pas être traité comme ça. Nous devrions être traités de la même manière. Ce n’est pas juste pour nous, les Noirs.

Sa mère, Heather Alston, a averti Gavin que « tout le monde va vous regarder » et qu’il « allait être le centre de l’attention », a-t-elle dit. Le Washington Post – mais il est resté inébranlable dans sa volonté de parler et de partager son expérience.

Ses commentaires ont incité le district scolaire de Redmond à publier plus tard sa propre déclaration.

« Mardi soir, un étudiant courageux du district scolaire de Redmond a parlé de son expérience du racisme lors d’une réunion du conseil municipal pour sensibiliser à un problème que beaucoup ne savent peut-être pas se produire dans notre propre communauté », a déclaré le district. KTVZ. « C’est le droit de chaque élève de se sentir en sécurité et bienvenu dans nos écoles. »

Gavin a dit au Poste il espérait que ses paroles aideraient à ouvrir la voie au progrès et à l’inclusivité.

« Je veux que les gens changent et ne jugent pas les gens uniquement à cause de leur couleur de peau », a déclaré Gavin. « Ils doivent les connaître pour leur personnalité, leur gentillesse et leur respect. »