Un élève de maternelle donne une réponse hilarante à une future question lors de la remise des diplômes

Jakensia Desirae Wilson — la mère d’un enfant impertinent de six ans Aria Noëlle — a posté une vidéo de la promotion de sa fille en première année dans l’Arkansas jeudi… expliquant qu’après avoir reçu leurs petits diplômes, on a demandé aux élèves de s’approcher du micro et de dire ce qu’ils voulaient être quand ils seraient grands.