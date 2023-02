Un élève de la classe 12 du Bihar s'est évanoui en entrant dans le centre d'examen. La raison était...

Un garçon de la classe 12 du Bihar s’est évanoui lorsqu’il est entré dans une salle d’examen remplie de filles. L’étudiant du Allama Iqbal College de Bihar Sharif est allé passer un examen intermédiaire à la Brilliant School et “s’est évanoui de nervosité” lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était parmi 50 filles, a déclaré sa tante à ANI.

Selon la tante de l’élève, le garçon a également développé de la fièvre et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

“Il est allé au centre d’examen et a vu que la salle était pleine de filles, il est devenu nerveux et a développé de la fièvre, et il s’est évanoui”, a déclaré la tante de Shankar à ANI.

L’étudiant a été admis à l’hôpital Sadar pour y être soigné et est actuellement stable.

