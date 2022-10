Un élève de Khabib reçoit l’accueil d’un héros au Daghestan après la victoire au titre UFC (VIDEO)

Islam Makhachev a été sacré champion des poids légers à l’UFC 280 samedi

L’élève de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, est arrivé mercredi au Daghestan pour un accueil en héros après avoir remporté le championnat des poids légers à l’UFC 280.

Makhachev a scellé sa victoire après avoir soumis Charles Oliveira au deuxième tour du combat principal à Abu Dhabi, avec Nurmagomedov dans son coin.

Comme le montre un clip publié sur Instagram, il a été accueilli par une foule d’admirateurs à son retour des Émirats arabes unis.

Avec la ceinture dorée du champion de l’UFC sur son épaule, Makhatchev s’est adressé aux masses en disant d’abord “Salam alaykoum, tout le monde” ce qui signifie “La paix soit sur vous” aux musulmans.

« J’aimerais remercier tous ceux qui sont venus ici pour me saluer et me soutenir. Plus tard, nous mangerons ensemble. Là, on peut parler et prendre des photos. il a juré.

Le PDG de la société de promotion Eagle FC de Nurmagomedov, Rizvan Magomedov, a également remercié la foule d’être venu les rencontrer et a fait allusion à une rencontre en disant : “Maintenant, allons au restaurant.”

La foule a ensuite félicité le dernier champion du foyer de lutte du Daghestan, une république russe du Caucase du Nord de l’Europe de l’Est, tandis que Makachev les applaudissait en retour.

Les médias sociaux répondent au clip intitulé Makhachev a “mec humble” et un « vrai champion ». En février de l’année prochaine, il cherchera à répéter son retour triomphal à son retour de l’UFC 284 le 12 février à Perth.

En Australie, Makhachev défendra sa nouvelle ceinture pour la première fois et cherchera à empêcher le dirigeant poids plume Alexander Volkanovski de devenir le cinquième champion UFC à deux poids de l’histoire.

Volkanovski a été invité dans l’octogone après la victoire de Makhatchev sur Oliveira et a serré la main du Russe, car les deux hommes avaient exprimé leur intérêt à faire en sorte que le combat se produise.

« J’ai une nouvelle cible. Je dois être le numéro un livre pour livre, c’est pourquoi je dois aller en Australie et battre ce gars. a déclaré Makhatchev après l’événement.

Un autre match intéressant pour la carte australienne vantée ces derniers jours a Aljamain Sterling défendant sa couronne de poids coq contre un autre ancien dirigeant de deux divisions à Henry Cejudo.

“Aljamain Sterling contre Henry Cejudo à Perth, c’est ce que j’entends”, a déclaré le journaliste Ariel Helwani sur le MMA Hour cette semaine.

« Je peux vous dire que c’est ce qu’ils veulent. Henry est pour de vrai, Henry est sérieux, “ Helwani a ajouté.