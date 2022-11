Un élève de deuxième année algonquin nommé « Hunger Hero » pour avoir amassé 3 300 $ pour le garde-manger – Shaw Local

Demandez à Leo Bonilla pourquoi il a décidé d’aider les Garde-manger D300 et le garçon de 8 ans offre une explication simple : c’était facile, et il savait que cela aiderait les gens.

L’élève de deuxième année de l’école primaire Neubert à Algonquin est entré en action à la fin de 2020 après avoir vu une vidéo d’actualité de personnes faisant la queue. Lorsque sa mère a expliqué que les gens qui faisaient la queue attendaient de la nourriture, le garçon algonquin a voulu aider.

« Il garde sa monnaie dans un petit pot à monnaie et a demandé : ‘Et si je pouvais leur donner ma monnaie dans mon pot à monnaie ?’ », a déclaré Casey, sa mère.

Son pot de monnaie contenait 22 $, qui est passé à 66 $ lorsque sa mère et son père ont chacun égalé son don. D’autres parents ont également proposé de s’associer et, finalement, Casey et Leo ont créé une vidéo avec Leo demandant aux gens de soutenir le D300 Food Pantry.

“Il a brandi son sac de monnaie et a dit:” Je vais donner 22 de mes propres dollars “”, a déclaré Casey, ajoutant qu’il avait ensuite demandé à d’autres de se joindre à lui pour aider.

Cette première campagne de financement, fin 2020, a été ouverte pendant 10 jours et a permis de récolter 1 700 $. Avec 36 $ économisés dans son pot de monnaie un an plus tard, Leo s’est lancé dans sa deuxième collecte de fonds annuelle pour le garde-manger et a recueilli 1 600 $ à la fin de l’année dernière.

Leo Bonilla, un élève de deuxième année à l’école primaire Neubert à Algonquin, a reçu le Hunger Hero Award du D300 Food Pantry pour ses efforts de collecte de fonds au profit du garde-manger. Bonilla a été rejoint par ses parents, Casey et Edmundo Bonilla, à gauche, sa sœur Melanie Bonilla et sa grand-mère, Sherry Slosarek, lors de la présentation le jeudi 24 février 2022. (Fourni par D300 Food Pantry)

“Je savais que c’était la bonne chose à faire”, a déclaré Leo à propos du don de son argent après avoir vu la vidéo.

Jeudi, Leo a reçu le prix D300 Food Pantry Hunger Hero Award lors de la réunion annuelle du conseil d’administration de l’organisation.

Dans le passé, les écoles du district scolaire communautaire 300 d’Algonquin ont concouru pour le prix Hunger Hero en organisant des collectes de nourriture au profit du garde-manger D300, qui dessert les familles dans les écoles mais n’est pas directement lié au district. Mais le concours de collecte de nourriture a été suspendu en raison des restrictions liées au COVID-19.

« De notre point de vue [the donations] signifient beaucoup pour nous puisque c’est beaucoup d’argent », a déclaré Leslie LaMarca, directrice exécutive du D300 Food Pantry. “Il y a beaucoup d’autres choses qu’il aurait pu choisir, mais il a choisi de faire des enfants affamés sa passion, et c’est clairement ce que nous recherchons.”

Bien que le prix ait été amusant à montrer à ses camarades de classe vendredi, Leo a déclaré qu’il était heureux d’aider.

“Je suis vraiment heureux que plus de gens aient de la nourriture maintenant”, a-t-il déclaré.

Pour le garde-manger, les efforts de Leo signifient plus de 3 300 $. Pour chaque dollar dépensé par le garde-manger, il reçoit 8 dollars en nourriture, car il achète à la banque alimentaire du nord de l’Illinois, où les dons réduisent les coûts. Ainsi, un don de 3 300 $ devient plus de 25 000 $ en nourriture pour aider les familles de la région.

Le garde-manger D300 sert environ 75 à 80 familles par semaine.

Leo prévoit de poursuivre ses efforts. Ce printemps, il prévoit une autre campagne de dons au profit du garde-manger D300. Cette fois, il demandera aux gens de son quartier d’omettre les dons d’articles non périssables et il les ramassera pour les donner au garde-manger.

Son professeur a déjà exprimé son intérêt à se joindre à la prochaine collecte de nourriture, a déclaré Casey Bonilla.

Pour plus d’informations sur le garde-manger D300, rendez-vous sur d300foodpantry.org.

