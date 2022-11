Un élève de 5e année de Streator remporte le concours d’art de l’eau américain de l’Illinois – Shaw Local

L’élève de cinquième année Payton D., de la Northlawn School de Streator, a été nommé l’un des 26 gagnants du concours artistique annuel Water Keeps Life Flowing d’Illinois American Water.

Le concours ouvert aux élèves de troisième, quatrième et cinquième année illustre l’importance d’un service d’eau fiable et salubre. Les élèves ont soumis un dessin et une phrase sur ce que signifie pour eux le service de l’eau. Pour aider à stimuler la créativité, les enseignants ont expliqué l’importance du service de l’eau pour la santé publique, l’alimentation, les tâches quotidiennes, la lutte contre les incendies, la fabrication et d’autres activités.

Illinois American Water a choisi 26 gagnants qui ont valu à leurs salles de classe un don de 100 $. L’œuvre peut être vue sur la page Facebook d’Illinois American Water. L’œuvre gagnante pourra figurer dans les futures communications de l’entreprise.

Payton a écrit dans son illustration : “Tout a besoin d’eau.”

Selon Beth Matthews, vice-présidente des opérations de l’Illinois American Water, le concours d’art “fusionne l’art avec la science du service de l’eau”.

“L’eau et l’art sont essentiels à une communauté prospère, et les deux peuvent facilement être pris pour acquis”, a déclaré Matthews dans un communiqué de presse. “En faisant appel à la créativité des étudiants locaux, nous pouvons aider à attirer l’attention sur l’art et le service de l’eau de manière créative.”

Le nom de famille de Payton a été retenu de l’annonce.