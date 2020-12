Un élève-conducteur qui a tué une jeune femme dans un délit de fuite alors qu’il se « montrait » avant d’échanger son siège avec son petit ami pour qu’il puisse conduire la voiture a été emprisonné.

Kennedy Lucas, 24 ans, a également menti à la police et caché ses clés de voiture dans le but de cacher ses traces après avoir mortellement blessé Krystal Hamilton, 20 ans, le 6 février de cette année.

Tragic Krystal était à quelques pas d’un magasin Co-Op et à moins de 50 mètres de chez elle lorsqu’elle a été fauchée à Grange Park, à Northampton.

Mais Lucas et son partenaire Vinny Guess, 28 ans, ont tenté de dissimuler leurs actions au lieu d’appeler à l’aide tandis que Krystal était gravement blessé sur la route.

Le « couple sournois » a changé de siège pour que Guess puisse partir pendant que Lucas restait et mentait aux résidents, leur disant qu’il y avait eu un accident dans lequel elle n’était pas impliquée.

Un tribunal a appris que Lucas avait convaincu son petit ami de la laisser aller au volant de sa voiture pour qu’elle puisse « montrer » ce qu’elle avait appris en seulement cinq leçons non officielles avec sa famille.

Kennedy Lucas, 24 ans, a été emprisonné après avoir perdu le contrôle de la voiture de son petit ami et s’est écrasé sur Krystal Hamilton, 20 ans (photo), causant une blessure mortelle à la tête à Northampton

Elle a ensuite déclaré à la police lors d’un entretien: « Je voulais juste jouer un peu. Mais jouer a des conséquences.

Lucas a perdu le contrôle de la Volkswagen Passat au moment où Krystal rentrait chez elle après être allée aux magasins vers 23 heures.

Lorsqu’elle a essayé de freiner, elle a appuyé sur l’accélérateur et a accéléré avant d’entrer en collision avec Krystal, qui est tombé sur le trottoir et a subi une blessure mortelle à la tête.

Incapable de s’arrêter, Lucas a également traversé une bordure d’herbe dans un cercle complet et s’est écrasé contre un mur, causant environ 11000 £ de dégâts.

Lucas, de Luton, a admis avoir causé la mort en conduisant imprudemment et en pervertissant la cause de la justice et a été emprisonné pendant 30 mois vendredi.

Elle a également été interdite de conduire pendant 18 mois à Northampton Crown Court.

Guess, de Houghton Regis, Beds., A été mis en cage pendant 20 mois après avoir plaidé coupable d’avoir perverti le cours de la justice.

Détermination de la peine, le juge Rupert Mayo a déclaré: «C’est aussi grave que possible. Cela implique de rester avec la personne qui se bat pour sa vie et de ne rien faire. C’était sournois.

« Plutôt que d’assister sur les lieux et de s’assurer que cette personne sur la route avait une aide d’urgence et d’accepter le blâme, elle est restée sur les lieux et a agi ce qui a été décrit comme plutôt froid.

« Elle a fortement laissé entendre qu’elle n’était pas responsable et que c’était un pilote délit de fuite.

«Rien de ce que je dis dans la condamnation que je prononce ne peut ramener Krystal.

« Sa famille est assez naturellement dévastée et a le sentiment que Krystal leur a été volée.

«Ils ont parfaitement droit à ces vues. Les cicatrices mettront toute une vie à guérir. Sa vie était sans valeur – elle n’avait pas de prix.

La mère de Krystal, Anne-Marie Hamilton, a déclaré au tribunal que sa fille était une combattante

‘La seule raison pour laquelle je peux définir [Lucas] conduire la voiture, c’est qu’elle voulait se montrer à son partenaire.

Mère Anne-Marie Hamilton a courageusement pris la parole devant le tribunal et a brandi une mèche de cheveux de Krystal – en disant aux deux: « C’est tout ce qu’il me reste de ma fille. »

Elle a ajouté: « Regarder ma fille se battre pour sa vie à l’hôpital a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites.

« Sachant que je ne pouvais rien faire, souhaitant que tout le monde puisse échanger des places avec elle pour lui faire oublier sa douleur.

« Et la douleur, la frustration et la rage de savoir que les personnes responsables l’avaient chassée, la laissant seule et dans la douleur.

«Elle n’avait que 20 ans mais elle était une combattante. Elle a tout donné. Cependant, aux premières heures du 16 février, elle a été emmenée pour une chirurgie d’urgence. Son cœur était épuisé et il a commencé à manquer.

«Chaque jour, je me réveille dans un monde où je ne reverrai plus jamais Krystal, ni ne verrai son visage et son sourire parfaits. Je ne la verrai jamais grandir et devenir une belle mariée.

«Nous ne partagerons jamais ces précieux souvenirs mère-fille ensemble.

«En tant que famille, nous avons encore célébré son 21e anniversaire en juillet. Elle était tellement centrée sur la famille et c’est ce qu’elle aurait voulu.

Aucune peine imposée aujourd’hui ne ramènera jamais Krystal. Nous purgeons déjà une peine à perpétuité. »

La vidéosurveillance diffusée devant le tribunal a montré comment le couple essayait de couvrir ses traces dans les secondes suivant l’accident.

Moins de 10 secondes après l’impact, Guess est monté sur le siège du conducteur de la Passat, a laissé Lucas sur les lieux et est parti.

Lucas est alors resté à côté et a essayé de signaler une voiture et n’a pas vérifié Krystal.

La première personne à s’arrêter était une femme qui connaissait Krystal. Lucas lui a dit qu’il y avait eu «un délit de fuite».

Kennedy Lucas a été emprisonné pendant 30 mois à Northampton Crown Court (photo)

Lorsque des voisins inquiets sont arrivés pour aider, elle leur a dit qu’elle serait «de retour dans deux minutes» et est partie. Elle n’est jamais revenue.

Dans les deux heures, la police s’est rendue au domicile de Lucas et Guess pour s’enquérir de la Passat endommagée devant.

Alors que l’agent s’approchait de la porte, le tribunal a entendu comment Lucas avait caché ses clés de voiture.

Elle a ensuite dit à l’officier qu’elle ne savait rien de la voiture ou de l’incident et que «les gens s’y garaient tout le temps».

Pendant ce temps, Krystal avait été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire de Coventry avec de graves blessures.

Le lendemain, Lucas et Guess ont vu un message sur Facebook interrogeant sur une « fille sur les lieux qui a tout vu et est partie » et savait que les gens « les cherchaient ».

Ils se sont retournés ce matin-là 12 heures après l’accident tandis que Krystal est décédée dix jours plus tard à l’hôpital avec sa mère à ses côtés.

L’agent-détective Lauren El Sharkawi, de la police du Northamptonshire, a déclaré après l’affaire: « Ce qui s’est passé dans la nuit du 6 février 2020 a bouleversé la famille Hamilton au-delà des mots.

« Krystal était une jeune femme si aimée avec un avenir radieux et toute sa vie devant elle.

« Les événements qui ont eu lieu cette nuit-là étaient absolument terribles et j’espère que c’est quelque chose sur lequel Lucas et Guess réfléchiront et regretteront profondément.

«Aucune phrase n’est que ce monde compensera la perte de Krystal.

« Cette affaire a été complexe et bouleversante à enquêter et mes pensées resteront avec la famille Hamilton pendant très longtemps. »