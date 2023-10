Un élève blessé dans l’accident du bus scolaire M53 se souvient du moment déchirant où le véhicule s’est renversé et a tué une fille de 15 ans et son conducteur

Un ÉLÈVE blessé dans l’accident du bus scolaire M53 a rappelé le moment déchirant où le véhicule s’est renversé et a tué une fille et le conducteur.

Jessica Baker, 15 ans, était l’une des deux personnes décédées après que l’autocar s’est renversé sur la M53 en direction nord, près de la sortie cinq à Hooton, Cheshire, vendredi vers 8 heures du matin.

Services d’urgence sur les lieux d’un accident d’autocar sur l’autoroute M53 Crédit : PA

Un élève anonyme a décrit qu’il y avait « du sang partout » Crédit : Sky News

Le garçon a également déclaré que sa main était « couverte de sang ». Crédit : Sky News

Le chauffeur de l’autocar Stephen Shrimpton, 40 ans, est également décédé et 58 personnes au total ont été impliquées dans l’incident.

Quatre enfants ont été transportés à l’hôpital, dont un garçon de 14 ans dont les blessures auraient changé leur vie.

D’autres ont été soignés dans un centre de formation d’urgence, et 13 d’entre eux ont été soignés pour des blessures mineures avant d’être relâchés.

Le bus était en route vers le lycée pour filles de West Kirby et le lycée pour garçons Calday Grange, également à West Kirby, Merseyside.

Aujourd’hui, un élève anonyme a décrit qu’il y avait « du sang partout » après l’accident.

« J’ai regardé autour de moi et il y avait juste des gens allongés partout », a déclaré le garçon à Sky News.

« Les sacs sont partout », a-t-il poursuivi. « Il y a du verre partout. Et c’est comme du sang, partout.

« J’ai vu mes deux amis par terre, mais je pensais qu’ils étaient morts. J’ai encore regardé autour de moi et j’ai vu une fille se tenir à côté de moi.

« J’étais sous le choc. J’ai mis ma main sur mon visage et j’ai regardé ma main et elle était couverte de sang.

« Je me souviens avoir dit : ‘Ça ne peut pas être mon sang’. »

La famille de Jessica lui a rendu hommage dans un communiqué publié par la police du Merseyside.

Dans ce document, ils ont déclaré: « Jessica était une fille, une petite-fille et une nièce chaleureuse et merveilleuse, une sœur dévouée et une amie fidèle.

« Une grimpeuse talentueuse, basée à l’académie du centre Boardroom Climbing, où elle a aidé à entraîner de jeunes grimpeurs et a concouru à travers le pays, inspirant les autres.

« À l’âge de 15 ans, elle commençait tout juste la 11e année à la West Kirby Grammar School, où elle se concentrait non seulement sur le travail académique mais aussi sur le sport, représentant l’école lors de nombreux événements.

« Sa mort prématurée a créé un vide immense dans nos vies qui ne sera jamais comblé.

« Elle manquera à beaucoup, non seulement à l’école mais aussi à la communauté des grimpeurs de tout le pays. »

Jessica Baker, 15 ans, était l’une des deux personnes décédées Crédit : DOCUMENT DE POLICE/UNPIXS

Le chauffeur d’autocar Stephen Shrimpton, 40 ans, est également décédé Crédit : PA