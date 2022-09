Un élève autochtone renvoyé chez lui avec une feuille de travail “offensante”, provoquant un audit à l’école de Niagara

Avertissement : Cette histoire contient l’image en question.

Une école de la région de Niagara vérifie le matériel d’un enseignant qui fait face à une “mesure disciplinaire” non divulguée après qu’un élève a été renvoyé chez lui avec une feuille de travail représentant deux personnages de dessins animés portant des vêtements autochtones stéréotypés, y compris des bandeaux à plumes.

Tracee Smith, qui vit à Niagara-on-the-Lake, en Ontario, a été choquée lorsque son fils de quatre ans, Ekkian Christmas, est rentré de la maternelle avec la feuille de travail intitulée « Deux petits Indiens mangent de la crème glacée ». Il demandait aux élèves de “colorier les boules qui ont un ‘I’ ou un ‘i’ dessus”.

“Je n’arrivais pas à croire que je le lisais. Je suis passé de choqué à bouleversé, puis vraiment déçu, tout cela très rapidement”, a déclaré Smith, membre de la Première nation crie de Missanabie, dans le nord de l’Ontario.

Elle a dit que d’autres enfants de la classe avaient également reçu la feuille de travail.

La feuille de travail, destinée à enseigner aux enfants la différence entre le I majuscule et le i minuscule, présente un dessin de deux personnages dans des tenues autochtones stéréotypées. (Soumis par Tracee Smith)

Le fils de Smith a commencé à l’école publique St. Davids il y a trois semaines. Elle a dit qu’il ne savait pas, en raison de son âge, que la feuille de travail était offensante, mais sa sœur aînée, qui est en première année, a compris que c’était le cas.

“Nous avons encore des enseignants qui utilisent ce matériel et ne réalisent pas à quel point cela peut être blessant”, a déclaré Smith.

“Vous entendrez le terme” Indien “utilisé de manière très raciste et blessante par des personnes principalement non autochtones, du passé.”

Le directeur de l’école publique St. Davids, Carl Glauser, a envoyé un courriel aux parents après que Smith ait informé l’école et le Conseil scolaire de district de Niagara (DSBN) de la feuille de travail.

“Nous sommes sincèrement désolés pour les élèves, les familles et l’ensemble de la communauté scolaire que ce matériel offensant ait été distribué”, a déclaré Glauser dans l’e-mail.

“On pourrait penser qu’on aurait dépassé ça”

Smith a déclaré que la feuille de travail était proche de chez elle, non seulement parce qu’elle et son mari sont autochtones, mais parce que Smith travaille également dans le domaine de l’éducation autochtone.

Elle est la fondatrice et directrice générale de Outside Looking In, un programme éducatif qui rassemble des étudiants autochtones et non autochtones pour qu’ils apprennent à se connaître et offre des crédits d’études secondaires aux étudiants autochtones par le biais de leur programme de danse.

“Je travaille avec le programme d’études, les enseignants et les directeurs tout le temps”, a déclaré Smith.

“Vingt-cinq enfants que je connais ont reçu cette feuille de travail. On pourrait juste penser que nous aurions déjà dépassé cela.”

Georgie Groat, responsable de l’éducation autochtone pour le DSBN, travaille avec une équipe de sept leaders du rendement des élèves pour l’éducation autochtone.

Georgie Groat, responsable de l’éducation autochtone pour le District School Board of Niagara (DSBN), affirme que la feuille de travail montre combien de travail doit être fait dans les préjugés de « désapprentissage ». (Chris Glover/CBC)

Elle a dit que la feuille de travail qui a été distribuée en classe “montre combien de travail nous avons encore à faire”.

Dans l’e-mail envoyé aux parents, Glauser était d’accord avec Groat.

“Nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire alors que nous poursuivons notre chemin vers la vérité et la réconciliation”, a déclaré Glauser.

Enseignant face à des “mesures disciplinaires”

Kim Sweeney, directeur principal des communications et des relations publiques du DSBN, a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

“Le directeur a commencé par faire un audit de tous les matériaux pour cette classe particulière”, a déclaré Sweeney, ajoutant que l’audit porterait sur les documents à distribuer, les matériaux utilisés en classe et les matériaux accrochés aux murs de la salle de classe.

Kim Sweeney, directrice principale des communications et des relations publiques du DSBN, affirme qu’il y a un audit en cours du matériel d’apprentissage utilisé dans la classe de maternelle de l’école publique St. Davids. (Chris Glover/CBC)

Elle a dit que le conseil scolaire pense que personne d’autre n’a utilisé la feuille de travail, en dehors de l’enseignant d’Ekkian.

Sweeney a confirmé que l’enseignant de l’enfant de quatre ans est blanc, est à St. Davids depuis quatre ans et enseigne depuis 2017.

Lorsqu’on lui a demandé comment la feuille de travail était entrée dans le programme, Sweeney a déclaré que l’enseignant l’avait introduite et que la feuille ne faisait pas partie du programme général.

“Les éducateurs en tant que professionnels peuvent faire des choix sur ce qu’ils utilisent en classe, et cet article était l’un de ces choix. C’était le mauvais choix absolu”, a déclaré Sweeney.

“Nous veillons à ce que cet objet soit détruit.”

Groat a déclaré que l’enseignant d’Ekkian distribuant la feuille de travail est décevant, car cela montre que le travail que l’équipe de Groat a fait pour informer les éducateurs sur les peuples et la culture autochtones n’atteint pas tout le monde.

“Que devons-nous faire pour nous assurer que tout le monde bénéficie du développement professionnel et que cela touche tout le monde ?” elle a demandé.

Sweeney a déclaré que “des mesures disciplinaires sont prises avec l’enseignant”, mais comme l’audit est en cours, elle n’a pas pu donner de détails à CBC News sur la nature de la réprimande ou sur ce qu’elle pourrait être une fois l’audit terminé.

Depuis cette semaine, le professeur dirige toujours la classe d’Ekkian.

Une occasion d’apprendre

Smith a déclaré que bien qu’elle soit déçue de la feuille de travail, elle n’est pas en colère.

“Si quoi que ce soit, j’espère que c’est une opportunité d’apprentissage”, a-t-elle déclaré.

“Ces termes ont changé, et le mot ‘Indien’ [in reference to an Indigenous person] est un mot très blessant.”

Se référant à l’illustration, elle a déclaré: “Nous devons commencer à retirer ces visuels du système, afin que les gens puissent comprendre qui nous sommes aujourd’hui.”

Groat, dont les travaux visent à intégrer la compréhension des peuples autochtones actuels dans les écoles du DSBN, a déclaré: “Je pense que c’est une opportunité d’éduquer et de travailler avec les enseignants et le personnel.”